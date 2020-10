Liebe Leserin, lieber Leser,

Vom Smartphone bis zur Cloud: Überall ist Linux die dominante Plattform. Bloß nicht am Desktop. Wir haben uns mal näher angesehen, woran es happert, was gut ist, was schlecht, was valide Kritik ist, und was bloß überholte Vorurteile. Außerdem haben wir noch schlechte Nachrichten zum 5G-Support des nächsten iPhones sowie eine etwas andere QAnon-Geschichte. Und zur Beruhigung haben wir auch noch einen Artikel zu ASMR.

Viel Vergnügen beim Lesen!

So gut, so schlecht: Ein schonungsloser Blick auf Linux am Desktop

iPhone 12 angeblich mit unvollständigem 5G-Support

QAnon: Fitnesshersteller geht gegen rechtsextreme Verschwörungserzähler vor

ASMR: Die kuriose Welt der Flüstervideos

Samsungs Laserprojektor liefert 130 Zoll Heimkino aus nächster Nähe

"Soldat 2" im Test: Die explosive Rückkehr der Jetpack-Rambos

Ex-App-Store-Manager: Apple nutzt Regeln als Waffe gegen Konkurrenz



OnePlus 8 bekommt als erstes Nicht-Google-Gerät Android 11