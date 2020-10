8.55 MAGAZIN

Vom Leben der Natur: Tollkirsche, Seidelbast & Co Pharmakognostin Sabine Glasl-Tazreiter spricht über giftige Herbstfrüchte. Mo–Fr, bis 9.00, Ö1

9.05 WISSEN

Radiokolleg Diese Woche lernt man mehr über Wege aus der Sucht, verdrängte Geschichte in Briefen 1945 bis 1948 und 100 Jahre Theremin. Mo–Do, jeweils bis 10.00, Ö1

17.55 MAGAZIN

Betrifft – Geschichte: In vino veritas Karl Vocelka, ehemaliger Vorstand des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung an der Universität Wien, spricht über Weinkultur in Österreich. Mo–Fr, jeweils bis 18.00, Ö1 (Astrid Ebenführer, 12.10.2020)