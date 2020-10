In Itay Tirans verhalten-braver Inszenierung von George Taboris Farce "Mein Kampf" glänzt Schauspieler Marcel Heuperman in der Rolle des ungeschlachten Diktatorenkükens

Dieser Lulatsch (Marcel Heuperman, Mi.) heißt Hitler und ist brandgefährlich: Herzl (Markus Hering) und das Mädchen Gretchen (Hanna Hilsdorf) beim Zähmungsversuch. Burgtheater / Marcella Ruiz Cruz

Das Männerasyl, in dem der jüdische Hausierer Schlomo Herzl (Markus Hering) unbeirrt am Buch der Welt schreibt, gehört zu den minder großen Schöpfungsleistungen. Der Urheber dieser historisch verbürgten Verwahranstalt in der Meldemannstraße ist die vor Ort am meisten gottähnliche Instanz: der Wiener Kommunalwohnbau. Schauplatz dieser Rekonstruktion ist die Wiener Burg, wo man, 33 Jahre nach der Uraufführung, wiederum Mein Kampf gibt: das Nachspiel auf der Komödienbühne, nicht Adolf Hitlers inferiore Hassschrift.

Der wahre Schöpfergott hält sich verborgen. Und ist dennoch in die massige Gestalt eines Kochs geschlüpft. Lobkowitz (Oliver Nägele) fällt im Wiener Burgtheater wie ein gestrandeter Walfisch buchstäblich mit der Tür, einer Parkettbodenleiste, ins Haus (Bühne: Jessica Rockstroh). Er ist der Mehlstaub werfende Gottvater-Ersatz: ein "kaputter Koscher-Koch", der einen Tafelspitz nicht von einem Schmelzkäse unterscheiden kann.

Die Welt, wie sie in George Taboris unsterblicher Farce Mein Kampf entstellt wiederkehrt, kann natürlich niemand retten. Schlomo nicht, der bald darauf ein ungeschlachtes Riesenbaby namens "Hitler" (Marcel Heuperman) in seine ersatzmütterlichen Arme schließt. Der Zeugnis ablegen möchte von der verheerenden Einrichtung der Verhältnisse. In der man Juden erschlägt, ihre Frauen absticht. In der die "Schüttlers" aus Odessa nach Bayern auswandern, wo sie nacheinander alle Buchstaben verlieren oder diese so lange verdreht bekommen, bis sie "Hitler" heißen.

Menetekel an der Wand

Mit Kreide schreibt Schlomo sein Menetekel an die Asylwand: "Hitler". Tabori (1914–2007), der talmudische Weise, schlägt in seinem vor Untröstlichkeit berstenden Stück eine Art profunder Wiedergutmachung vor. Stell’ dir vor, man wäre Hitler, dem Provinzpinsler mit dem Minderwertigkeitskomplex, rechtzeitig mit fürsorglicher Nachsicht begegnet. Mit Gott kann man nicht rechten. Vielleicht aber kann man mit seinen unmöglichsten Geschöpfen nachträglich paktieren.

Die Sache geht, weil sie von vornherein verloren zu geben ist, komplett schief. Der Braunauer Lulatsch kracht ins Haus. Er bekommt die Rotzbremse gestutzt, den Kopf gebürstet. Der Kraftschauspieler Heuperman tobt mit rutschenden Hosen durch diesen metaphysischen Unterstand. Die Aquarelle des Problemkindes geben in etwa den Farbinhalt seiner Unterhosen wieder. Heuperman ist ein Unsinn posaunendes Ereignis: halb Oger, halb Oliver Hardy. Schlomo agiert als barmherziger Samariter, dessen Lebenslicht hinter trüben Brillengläsern auf Sparflamme funzelt. Merkwürdig nur, dass Itay Tiranis brave Tabori-Inszenierung, je länger sie dauert, desto weniger vom Fleck kommt.

Keuscher Damenbesuch

Schlomo nämlich hat im Männerheim einmal die Woche Damenbesuch: Gretchen Globuschek (Hanna Hilsdorf), die in sich die Lockungen der Kindfrau mit denjenigen der Schlange aus dem Paradies vereint. Hitler wird für die Dauer des (keuschen) Schäferstündchens in die Touristenzonen umgeleitet. In der Burg trägt Hilsdorf hautfarbene Wäsche: Der Duft der Prüderie weht durch das Staatstheater. Auch das Finale, eine Walpurgisnacht des Schreckens, krankt an Unentschlossenheit. Während das auftretende (echte) Huhn einen freundlichen, wenngleich sedierten Eindruck macht, muss die Erscheinung von "Frau Tod" (Sylvie Rohrer), mit verspiegelten Augen, unter die weniger eindrucksvollen Schrecken gezählt werden.

Hitlers Wiederkehr im SA-Gewand mit einem Mordbuben als Spießgesellen (Rainer Galke) führt zu Schlomos Kreuzigung – dessen Buch (Mein Kampf) ist naturgemäß nicht fertiggestellt, sein Kopf gibt über den Massenmörder in spe nichts Verwertbares preis. Herzls Fazit tönt selbstkritisch: "Ich war zu dumm zu wissen, dass manche Menschen Liebe nicht ertragen können."

Lobkowitz stand derweil die ganze Zeit über im Eck. "Wo bist du gewesen", fragt ihn Herzl. Er sei ohnehin hier gewesen, lautet die Antwort. Es folgt ein besonders kruder Witz. So wichtig es ist, Taboris Werk wiederaufgeführt zu wissen: Es ließe sich eine wildere, anarchischere Abrechnung mit der Schöpfung denken. Verdienter Applaus für das feine Ensemble. Das Huhn hat sich nicht verneigt. (Ronald Pohl, 12.10.2020)