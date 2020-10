Steht ihm gut: Joao Almeida in Rosa.

Foto: AFP/LUCA BETTINI

Roccaraso – Es war der Tag der Portugiesen im Giro d'Italia. Bei der Bergankunft der 9. Etappe in Roccaraso feierte am Sonntag Ruben Guerreiro seinen bisher größten Erfolg und Joao Almeida behauptete auf den 208 Kilometern von San Salvo das Rosa Trikot des Gesamt-Besten. Die Niederösterreicher Patrick Konrad (Bora/Tages-12.) und Hermann Pernsteiner (Bahrain/20.) verbesserten sich um je einen Platz an die achte (+1:11 Min.) bzw. 13. Stelle (+1:48).

Guerreiro setzte sich aus einer ursprünglich sechsköpfigen Spitzengruppe durch, im Finish des zehn Kilometer langen Schlussanstiegs ließ er den Spanier Jonathan Castroviejo um acht Sekunden hinter sich. Almeida wurde zeitgleich mit Pernsteiner 19. und hielt den Rückstand in Grenzen. Erster Verfolger ist vor dem Ruhetag am Montag nun der Niederländer Wilco Kelderman, der als Achter und Tages-Bester der Anwärter auf den Gesamtsieg ins Ziel kletterte. Der Radprofi des Tams Sunweb liegt 30 Sekunden zurück.

Konrad, der zeitgleich mit seinem Teamkollegen Rafal Majka (POL) 1:41 Minuten nach dem Sieger ankam, ließ u.a. den zweifachen Giro-Gewinner Vincenzo Nibali (16./+1:52 Min.) hinter sich. Der Italiener ist Gesamt-Fünfter (+57 Sek.). (APA; 11.10.2020)

Radsport-Ergebnisse des 103. Giro d'Italia vom Sonntag:

9. Etappe, San Salvo – Roccaraso (208 km):

1. Ruben Guerreiro (POR) EF Pro Cycling 5:41:20 Std.

2. Jonathan Castroviejo (ESP) Ineos +8 Sek.

3. Mikkel Bjerg (DEN) UAE 58

4. Kilian Frankiny (SUI) Groupama +1:16 Min.

5. Larry Warbasse (USA) AG2R, gleiche Zeit

6. Tao Geoghegan Hart (GBR) Ineos +1:19

7. Lucas Hamilton (AUS) Mitchelton 1:32

8. Wilco Kelderman (NED) Sunweb +1:38

9. Jakob Fuglsang (DEN) Astana

10. Jai Hindley (AUS) Sunweb, beide gl.Zt

Weiter:

12. Patrick Konrad (AUT) Bora 1:41

14. Domenico Pozzovivo (ITA) NTT 1:44

16. Vincenzo Nibali (ITA) Trek +1:52

17. Pello Bilbao (ESP) Bahrain 1:52

19. Joao Almeida (POR) Deceuninck +1:56

20. Hermann Pernsteiner (AUT) Bahrain 1:56

Gesamtwertung:

1. Joao Almeida (POR) Deceuninck 35:35:50

2. Wilco Kelderman (NED) Sunweb +30 Sek.

3. Pello Bilbao (ESP) Bahrain +39

4. Domenico Pozzovivo (ITA) NTT +53

5. Vincenzo Nibali (ITA) Trek+57

6. Jakob Fuglsang (DEN) Astana +1:01 Min.

7. Harm Vanhoucke (BEL) Lotto +1:02

8. Patrick Konrad (AUT) Bora +1:11

9. Jai Hindley (AUS) Sunweb +1:15

10. Rafal Majka (POL) Bora +1:17

Weiter:

13. Hermann Pernsteiner (AUT) Bahrain +1:48