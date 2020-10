Die Neos freuen sich und stehen bereit – als Regierungspartner. Foto: Regine Hendrich

Die Wiener SPÖ-Landesparteisekretärin Barbara Novak hat sich nach der Veröffentlichung der ersten Prognosen am Sonntag erfreut gezeigt: Die die SPÖ liegt demnach deutlich über 40 Prozent. Gleichzeitig verwies sie darauf, dass es nur Prognosen sind, nun warte sie "mit Spannung auf das Endergebnis", sagte Novak zum ORF. In Sachen Koalition hielt sie sich bedeckt. Jetzt heiße es einmal abwarten, bis alle Stimmen ausgezählt sind. Das ist bekanntlich womöglich erst am Dienstag der Fall.

Die Grünen sehen das etwas anders. Sie halten Rot-Grün in Wien für bestätigt: "Wir freuen uns!", sagte der Wiener Grünen-Klubchef David Ellensohn über die vorausgesagten Zuwächse für seine Partei. Er sprach sich deshalb dafür aus, die Koalition mit der SPÖ fortzusetzen. Beide Parteien hätten dazugewonnen, das sei für Regierende nicht so selbstverständlich. Der Ball liege nun beim Bürgermeister.

ÖVP-Geschäftsführerin Arnoldner: "Die Stimmung ist gut"

ÖVP-Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner zeigte sich nach Wahlschluss optimistisch, dass die Volkspartei den größten Zugewinn aller Parteien einfährt. Platz zwei ist so gut wie sicher. "Heute ist ein besonderer Tag. In einem besonderen Wahlkampf. In einem besonderen Jahr", saft Arnoldner.

"Die Stimmung ist gut, entscheidend sind aber die tatsächlichen Stimmen", sagte Arnoldner. Die Volkspartei hat sich damit vom historischen Tiefpunkt 2015 (9,2 Prozent) erholt. "Wir hoffen, dass wir den größten Zugewinn aller Parteien erreichen", so Arnoldner.

Für FPÖ ist Strache schuld

Der Wiener FPÖ-Klubchef Anton Mahdalik sieht den Grund für den laut erster Prognose massiven Absturz seiner Partei auf zehn Prozent vor allem im früheren Parteichef Heinz-Christian Strache. "Da wurde viel Vertrauen verspielt", verwies Mahdalik auf die Ibiza- und Spesenaffäre des Ex-Vizekanzlers. "Dafür kann die aktuelle Parteiführung gar nichts."

Mahdalik erwartet sich insofern auch keine Obmanndebatte in Wien. "Dominik Nepp hat einen Wahlkampf aus einem Guss geführt." Es habe zuletzt "einen nicht viel schwereren Job" gegeben, als nach den Skandalen Straches die FPÖ zu führen, sagte der Klubobmann.

Die Themenlage sei außerdem nicht gerade im Sinne der FPÖ gewesen. "Corona spielt den Regierenden in die Hände", so Mahdaliks Analyse. Außerdem habe es 2015, als die FPÖ mehr als 30 Prozent hatte, die große Flüchtlingsbewegung gegeben. Da wusste er allerdings noch nichts von der Einstelligkeit der Freiheitlichen.

Neos jubeln und wollen mitregieren

Der Wiener Neos-Wirtschaftssprecher und Landtagsabgeordnete Markus Ornig zeigte sich höchst erfreut über die erste Prognose. "Es ist natürlich ein sensationelles Ergebnis für uns", sagte er in der Parteizentrale in Wien-Neubau. "Bürgermeister Ludwig kann man gratulieren", sagte Ornig und fügte an, dass es nun an diesem liege, wie mutig er sei. "Wir sind für Gespräche offen und haben auch schon fünf Punkte vorgegeben als Basis für eine Zusammenarbeit." (mika, APA, 11.10.2020)