Die Meinungsforschungsinstitute Isa und Sora haben im Auftrag des ORF zwischen 7. und 10. Oktober gut zweitausend repräsentativ ausgewählte Wiener Wahlberechtigte nach ihren Wahlmotiven und Lebensumständen befragt.

Aus den Antworten lässt sich ablesen, welchen Stellenwert für die Wähler der wahlwerbenden Parteien die Spitzenkandidaten, Koalitionsvorlieben, Tradition oder Sachthemen wie der Umgang mit der Corona-Pandemie haben. Außerdem lässt sich herunterbrechen, welche Differenz im Abstimmungsverhalten es zwischen Männern und Frauen, Jungen und Alten, formal Niedrig- und Höhergebildeten et cetera gibt.

Die Diagramme werden während des Wahlabends laufend erweitert.

Es war auch in Wien wieder zu beobachten, dass Frauen leicht nach links tendieren, Männer leicht nach rechts. So stammen fast eineinhalb mal so viele Stimmen der Grünen von Frauen, während bei den Männern die FPÖ zweistellig abschneidet und Strache den Landtagseinzug geschafft hätte.

SPÖ, Grüne, ÖVP und Neos schneiden bei Menschen, die mit ihrem Einkommen gut zurechtkommen, besser ab als landesweit. Geringverdiener hielten sich eher an die FPÖ, das Team Strache und die sonstigen Parteien.

Bürgermeister Michael Ludwig war für 21 Prozent der befragten SPÖ-Wähler das Hauptmotiv für ihre Entscheidung.

Ein gutes Viertel der ÖVP-Wähler gab das Programm der Partei als wichtigsten Grund an.

Den Wählern keiner anderen Partei waren die Inhalte so wichtig wie jenen der Grünen.

Gleich nach den Sachthemen lag bei Neos-Wähler der stärkste Antrieb darin, die Partei in die Regierung zu bringen.

Spitzenkandidat Dominik Nepp landete immerhin an zweiter Stelle der Hauptmotive der übriggebliebenen FPÖ-Wähler.

(Michael Matzenberger, Moritz Leidinger, Sebastian Kienzl, 11.10.2020)