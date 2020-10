Die ganz große Überraschung blieb zwar aus, doch einige Trends waren so nicht erwartet worden: Die FPÖ erreichte in Wien nicht einmal mehr zehn Prozent und droht auch in der Hauptstadt in die Bedeutungslosigkeit abzurutschen. Die Neos legten zu und sind nun ebenfalls ein möglicher Koalitionspartner für die SPÖ unter Michael Ludwig.

Aber was sind nun die Lehren aus der Wahl in Wien, bei der nun auch in der Hauptstadt eine deutlich nach rechts gerückte ÖVP angetreten? Bleibt es bei diesem Rechtskurs, ist die FPÖ nachhaltig geschwächt? Und kann die SPÖ den Elan und ihre Themen aus Wien mitnehmen und auch bundespolitisch punkten – und wie sind der Wahlkampf und die politischen Auseinandersetzungen der vergangenen Wochen zu bewerten?

Darüber wollen wir in einer Sonderausgabe von "STANDARD mitreden" zur Wien-Wahl diskutieren. Mit dabei ist die Kommunikationsexpertin und frühere Pressesprecherin von Kanzler Wolfgang Schüssel, Heidi Glück sowie die beiden prominenten Politikwissenschafterinnen Natascha Strobl und Kathrin Stainer-Hämmerle.

Diskutieren Sie mit!

Wie bewerten Sie den Wahlausgang, wie haben sich die einzelnen Parteien in Ihren Augen geschlagen oder haben Sie Fragen an unsere Expertinnenrunde: Posten Sie hier einfach im Forum los, über die spannendsten Beiträge wollen wir diskutieren! Zu sehen gibt es die Sendung ab Montag-Nachmittag und auf STANDARD-TV. Moderation: András Szigetvari. (red, 12.10.2020)