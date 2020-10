Office Park 4 am Flughafen: Zweitgrößte Fertigstellung am Wiener Büromarkt im heurigen Jahr. Foto: STANDARD

Wien – Auf dem Wiener Büromarkt summierte sich die Vermietungsleistung im 3. Quartal 2020 laut neuesten Zahlen des Vienna Research Forum (VRF) auf 87.475 m². Das waren um 61 Prozent mehr als im dritten Quartal 2019 und um 186 Prozent mehr als im 2. Quartal 2020.

Großanmietung durch ÖBB

Allerdings entfielen 70 Prozent der Vermietungen auf nur zwei Geschäftsfälle: Im Projekt Quartier Lassalle haben "öffentliche Mieter" 54.000 m² im Bauteil 2 und 10.300 m² im Bauteil 1 angemietet. Nach Informationen des STANDARD handelte es sich bei Ersteren um die ÖBB, was diese auch bestätigen.

Laut EHL sind von den ca. 160.000 m² heuer fertig werdenden Büroflächen knapp 75 Prozent bereits vermietet. Die größten Fertigstellungen 2020 sind die Bauteile 1 und 2 des QBC beim Hauptbahnhof (wo erste Mieter aber erst 2021 einziehen werden), der Office Park 4 am Flughafen und "The Brick" am Wienerberg (beide bereits in Betrieb).

Bei EHL erwartet man für heuer eine gesamte Vermietungsleistung von 170.000 m², CBRE hält 180.000 m² für möglich (2019: 216.000). Laut den VRF-Zahlen wurden seit Jahresbeginn rund 130.000 m² vermietet.

Zurückhaltung bei internationalen Kunden

Bei Otto Immobilien hält man ebenfalls eine Vermietungsleistung von rund 180.000 m² für möglich. Die Großvermietungen in der Lassallestraße könnten das Jahr noch "retten", meint Steven Bill Scheffler, Teamleiter Büro bei Otto. Allerdings verspüre man bei internationalen Kunden und bei entsprechenden Großflächen "durchaus noch eine gewisse Zurückhaltung. Die tatsächlichen Auswirkungen auf den Büromarkt und die Folgen der Corona-Pandemie könnten daher erst im Jahr 2021 ersichtlich werden", so Scheffler. (mapu, 12.10.2020)