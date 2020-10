Solang der russische Präsident Wladimir Putin mit Alexander Lukaschenko Bruderküsse wie in Sowjetzeiten austauscht, wird Lukaschenko wohl in Minsk an der Macht bleiben. Foto: Imago Images / Pavlo Gonchar

Berlin/Luxemburg/Minsk – Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko soll nach dem Willen des deutschen Außenministers Heiko Maas nun auch persönlich mit EU-Sanktionen belegt werden. "Die Gewalt geht weiter. (...) Es gibt nach wie vor Verhaftungen von friedliebenden Demonstranten", sagte der SPD-Politiker am Montag anlässlich des EU-Außenrates in Luxemburg, an dem auch Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) teilnimmt.

Er habe deshalb vorgeschlagen, ein neues Sanktionspaket auf den Weg zu bringen, so Maas. Zu den Personen, die dann sanktioniert werden, soll auch Lukaschenko gehören", erklärte er. Bisher war Lukaschenko nicht unter denjenigen Personen, die die EU wegen Wahlfälschungen oder der gewaltsamen Niederschlagung von friedlichen Protesten sanktioniert hat. Als Grund wurde genannt, dass Sanktionen gegen Lukaschenko persönlich die diplomatischen Bemühungen zur Beilegung des Konflikts erschweren könnten und der EU die Möglichkeit nähmen, ihren Kurs noch einmal zu verschärfen.

Wiener Gewalt am Sonntag

Bei den seit der Präsidentenwahl am 9. August stattfindenden Protesten und Streiks gegen den autoritären Staatschef, der seit 26 Jahren an der Macht ist. wurde am Sonntag in der Hauptstadt Minsk eine Großdemonstration gewaltsam aufgelöst. TV-Aufnahmen zeigen, wie die Sicherheitskräfte Wasserwerfer und Schlagstöcke einsetzten, um Kundgebungen zu beenden, bei denen eine Neuwahl des Präsidenten gefordert wurde. Eine Sprecherin des Innenministeriums bestätigte das Vorgehen.

Laut der Menschenrechtsorganisation Wjasna nahm die Polizei landesweit mindestens 170 Demonstranten fest. Unabhängige belarussische Medien veröffentlichten Aufnahmen, auf denen vermummte Bereitschaftspolizisten, Soldaten sowie Männer ohne Uniform zu sehen waren, die sich aus nicht gekennzeichneten Minibussen heraus auf Demonstranten stürzten und auf sie einschlugen.

Berg-Karabach

Auf der Agenda der Außenminister der EU-Länder steht darüber hinaus der Konflikt um Berg-Karabach. Schallenberg hatte den Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan im Vorfeld der Ratsgespräche als einen "Kollateralschaden von Covid-19" bezeichnet. Die am Samstag in Kraft getretene Feuerpause in der Region ist brüchig. (Reuters, dpa, 12.10.2020)