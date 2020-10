Wo es rasche Hilfe gibt:

Die Zahl der Suizide in Österreich sinkt seit den 1980er-Jahren kontinuierlich, dennoch sterben rund 1200 Menschen pro Jahr durch Suizid. Das sind zweieinhalb bis dreimal so viele Tote wie im Straßenverkehr. Schätzungen zufolge versuchen etwa zehn- bis 30-mal so viele Menschen, ihr Leben zu beenden. Allein in Österreich sind das etwa 12.000 bis 38.000 Suizidversuche pro Jahr.

Die meisten Suizide (rund 28 Prozent) werden von Menschen zwischen 45 und 59 Jahren verübt. In Relation gesehen ist die Suizidrate in der Altersgruppe 75 und älter am höchsten.

Menschen, die sich in einer Krise befinden, erhalten unter diesen Homepages und Telefonnummern qualifizierte und rasche Hilfe:

kriseninterventionszentrum.at

Angehörige finden Informationen und Materialien unter www.suizidpraevention.at und www.agus-selbsthilfe.de

Psychiatrische Soforthilfe: 01/313 30 (0 bis 24 Uhr)

Kriseninterventionszentrum: 01/406 95 95 (Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr erreichbar)

Rat und Hilfe bei Suizidgefahr: 0810/97 71 55

Sozialpsychiatrischer Notdienst: 01/310 87 79

Telefonseelsorge: 142 (von 0 bis 24 Uhr erreichbar)

Rat auf Draht: 147 (für Kinder und Jugendliche, von 0 bis 24 Uhr erreichbar)

Sorgentelefon für Kinder, Jugendliche und Erwachsene: 0800/20 14 40 (Montag bis Samstag von 14 bis 18 Uhr)

Schon gehört?