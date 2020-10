Die neuen Kämpfe sind die schwersten in Bergkarabach seit mehr als 25 Jahren. Foto: imago images/ITAR-TASS:

Stepanakert/Jerewan – Aus der zwischen Armenien und Aserbaidschan umstrittenen Kaukasusregion Bergkarabach werden weiter Verstöße gegen die vor kurzem vereinbarte Waffenruhe gemeldet. Beide Seiten berichteten auch am Montag von Kampfhandlungen und gaben jeweils der Gegenseite dafür die Schuld.

Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium warf armenischen Truppen vor, aserbaidschanische Militärstützpunkte in mehreren Regionen beschossen zu haben. Umgekehrt erklärten die von der armenischen Regierung unterstützten Behörden in Bergkarabach, Angriffe der aserbaidschanischen Armee abgewehrt zu haben. Im Gebiet um die die Stadt Hadrut seien anhaltend größere Militäreinsätze im Gang.

EU berät, Asselborn ermahnt Moskau und Ankara

Die Außenminister der EU-Länder kommen am Montag in Luxemburg zusammen, um unter anderem über die jüngsten Entwicklungen im Konflikt um Bergkarabach und in Belarus zu beraten. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat am Montag sowohl Moskau als auch Ankara ermahnt, zur Entschärfung des Konfliktes in Bergkarabach beizutragen und einen Waffenstillstand durchzusetzen. "Es wäre höchst vereinfacht dargestellt, wenn man sagen würde, dass Russland und die Türkei auf einen Knopf drücken und direkt diesen Konflikt beenden könnten", so Asselborn. Jedoch kommen die Waffen für beide Seiten aus Russland.

Russland gebe sich jedoch "wenigstens die Mühe", heute auch in Moskau mit dem armenischen Außenminister, "um einen Waffenstillstand hinzubekommen", so der Minister. Die Türkei sei "bisher noch nicht auf dieser Schiene" und habe bis jetzt keinen Aufruf zu einem Waffenstillstand gemacht. "Die Türkei liegt dabei, glaube ich, total falsch", wurde Asselborn deutlich. Seiner Ansicht nach hat "offenkundig" die mit der Türkei verbündete Republik Aserbaidschan den Konflikt angezettelt.

"Ich bin überzeugt, dass es auch nicht im Interesse der Sache ist, dass Kämpfer aus Syrien in die Region transferiert werden und da an der Seite von Aserbaidschan kämpfen", wies der Außenminister hin. Dazu komme, dass die Schweiz festgestellt habe, dass Streubomben in Stepanakert in Bergkarabach eingesetzt wurden.

Waffenstillstand "hinkriegen"

Aus Luxemburg komme der Aufruf, auch an das Nato-Land Türkei, einen Waffenstillstand "möglichst schnell hinzukriegen". Flüchtlinge, vor allem Frauen und Kinder, seien die großen Leidtragenden des Konfliktes. "Die Welt hat genug humanitäre Katastrophen, das hier muss sehr schnell wieder eingestellt werden", schloss Asselborn sein morgendliches Statement.

Sowohl Armenien als auch Aserbaidschan warfen einander vor, gegen die Waffenruhe zu verstoßen. Russland als Vermittler erinnerte die zwei ehemaligen Sowjetrepubliken an ihre Zusagen, die unbedingt eingehalten werden müssten.

Destabilisierung

Der Europäische Außenbeauftragte Josep Borrell befürchtet eine Destabilisierung der gesamten Region durch den Konflikt. Hoffnung setzt der EU-Chefdiplomat auf Bemühungen der Minsk-Gruppe der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Diese setze sich "so schnell wie möglich" für Verhandlungen ein.

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hatte den Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan im Vorfeld als einen "Kollateralschaden von Covid-19". "Hätten sich die beiden Seiten in den letzten Monaten irgendwo am Rande einer internationalen Konferenz von Angesicht zu Angesicht unterhalten können, wäre es vermutlich nicht zu diesem Flächenbrand gekommen", unterstrich er die Bedeutung von direktem Kontakt zwischen Diplomaten. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bekräftigte sein Angebot, Gastgeber für eine weitere Gesprächsrunde zwischen den beiden Konfliktparteien zu sein.

Jahrzehntelanger Konflikt

Die am 27. September ausgebrochenen Kämpfe sind die schwersten in Bergkarabach seit mehr als 25 Jahren. Rund 500 Todesopfer wurden bislang gemeldet. In der Nacht zu Samstag hatten sich die Außenminister Armeniens und Aserbaidschans unter Vermittlung Russlands in Moskau auf eine Waffenruhe verständigt. Dagegen wurde aber bereits am Sonntag verstoßen, wofür sich die Konfliktparteien gegenseitig verantwortlich machten.

In Bergkarabach im Südkaukasus leben überwiegend christliche Armenier, die dortige Führung wird von der armenischen Regierung in Eriwan unterstützt. Völkerrechtlich gehört das Gebiet zum mehrheitlich muslimischen Aserbaidschan, von dem es sich jedoch 1991 losgesagt hatte. Da Armenien mit Russland verbündet ist und Aserbaidschan von der Türkei unterstützt wird, droht eine Ausweitung des Konflikts über die Region hinaus mit weitreichenden Folgen auch für die Wirtschaft. Durch den Südkaukasus laufen wichtige Erdagas- und Öl-Pipelines. (APA, Reuters, red, 12.10.2020)