Tarek Leitner und Nadja Bernhard führten im ORF durch die Wahlsendung. Foto: Screenshot/ORFTVThek

Wien – Als Sieger der Wien-Wahl fühlen sich nicht nur die meisten Parteien, denn auch Österreichs Fernsehsender jubeln über die Ergebnisse ihrer Wahlberichterstattung, die am Montag in Form der Quoten daher und in Form von Presseaussendungen kommuniziert werden.

ORF

Im ORF-Fernsehen erreichte die Landtagswahlberichterstattung 3,865 Millionen Seherinnen und Seher (weitester Seherkreis), das sind 51 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren. Von 100 konsumierten Fernseh-Minuten entfielen 78 auf den ORF. Der weiteste Seherkreis enthält alle Zuschauer, die zumindest eine Minute beim Sender vorbeischauten.

Den Spitzenwert der ORF-Sondersendungen verbuchte nach Angaben des ORF "Bundesland heute" mit durchschnittlich 1,836 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern bei 59 Prozent Marktanteil und die "Zeit im Bild" um 19.30 Uhr mit im Schnitt 1,680 Millionen bei 49 Prozent Marktanteil. Damit war der TV-Tag zur Wien-Wahl 2020 laut Senderangabe der bisher meistgesehene einer Landtagswahl im ORF.

635.000 (20 Prozent Marktanteil) verfolgten noch die "ZIB 2 am Sonntag", selbst das den Wahlabend beschließende "Im Zentrum" sahen noch 423.000 (19 Prozent Marktanteil).

Servus TV

Insgesamt verfolgten 822.000 Menschen die Wahlberichterstattung bei ServusTV, in der Spitze waren 215.000 Zuschauer dabei. Meistgesehene Sendung waren die Servus TV Nachrichten um 19.20 Uhr mit im Schnitt 179.000 Interessierten.

Puls 24 und ATV

922.000 Zuseher informierten sich am Wahltag auf Puls 4, Puls 24 und ATV, teilte die Sendergruppe mit. Die gesamte Wahlberichterstattung inklusive Duelle und Elefantenrunden auf den Sendern der Gruppe verfolgten 583.000 WienerInnen bzw. 36 Prozent der Wiener Bevölkerung (weiterster Seherkreis). Auf ATV verfolgten insgesamt 659.000 Zuseher den Wahltag (16:45-19:45 + ATV Aktuell: Die Woche). Auf Puls 24 lag der weiteste Seherkreis bei 345.000 Zusehern über den Tag hinweg.

oe24.tv

Oe24.TV erreichte am Wahlsonntag laut eigenen Angaben 2,2 Prozent Marktanteil in der Werbezielgruppe (12-49 Jahre). Insgesamt sahen 472.000 Österreicher oe24.TV. Damit erreichte oe24.TV auch beim Gesamtpublikum (12+) mit 1,4 Prozent Marktanteil einen neuen Bestwert, so der Sender.

(red, 12.10.2020)