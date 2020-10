Haben Sie schon einmal selbst Brot gebacken? Foto: Gianluca Wallisch

Brot boomt – das simple Nahrungsmittel, das hierzulande gern zum Frühstück und zur Jause konsumiert wird und schon seit Tausenden von Jahren zu den wichtigsten Nahrungsmitteln weltweit zählt, hat in den vergangenen Jahren eine Art Wiedergeburt erlebt. Von zahlreichen neuen Bäckereien, die ihre Klientel mit ihrer einzigartigen Backkunst anlocken, bis hin zum Sauerteigansetzen und Selbstbacken – für viele Menschen ist Brot weit mehr als ein schneller Snack zwischendurch. Manche würden gar von einer Philosophie rund um das knusprige Teigprodukt sprechen.

Germ-Knappheit und Sauerteig-Namen

Vor allem in der Corona-Zeit wurde sichtbar, wie gern sich einige Menschen mit Brot beschäftigen. So erinnert man sich noch an den plötzlichen Schwund an Germ in den Supermärkten in Zeiten des Lockdowns, ebenso hat man vermutlich das eine oder andere Foto eines Sauerteigs auf Instagram und Co gesichtet. Was auch auffällt: Viele Menschen geben ihren Teigen sogar Namen, wie dieser Twitter-User zeigt:

Noch einen Schritt weiter gehen Menschen, die ihren Sauerteig in eine Sauerteigbibliothek oder in ein Sauerteighotel geben – ja genau: In der belgischen Kleinstadt Sankt Vith gibt es eine eigene Sauerteigbibliothek, in der die besten Sauerteigkulturen aus der ganzen Welt gelagert und geschützt werden. Und in Schweden kann man seinen Sauerteig in einem eigenen "Brot-Hotel" einchecken, wenn man auf Reisen geht und den Teig gut umsorgt wissen möchte. Da das Selbstbacken und die Pflege eines Teigs aber einiges an Zeit in Anspruch nehmen, kaufen sich viele Menschen ihr Brot einfach lieber im Supermarkt oder beim Bäcker. Wie ist das bei Ihnen?

Backen Sie Ihr eigenes Brot oder kaufen Sie es lieber?

Haben Sie Erfahrungen mit Sauerteig? Was spricht für das Selbstmachen, was dagegen? Welche Bäckerei schätzen Sie besonders? Welches ist Ihr absolutes Lieblingsbrot? Was essen Sie am liebsten auf dem Brot? Und welche Rezepte zum Selbstbacken können Sie empfehlen? (mawa, 16.10.2020)