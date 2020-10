Der Schweizer Medienkonzern Somedia steigt bei Tiroler Digitalagentur Speed U Up ein. Foto: Speed Up

Die Tiroler Digitalagentur Speed U Up GmbH gründet gemeinsam mit dem Schweizer Medienkonzern Somedia AG ein Joint Venture am Schweizer Markt: die Speed U Up Suisse AG. Gleichzeitig beteiligt sich die Somedia AG bei der österreichischen Speed U Up GmbH.

Laut Aussendung der Unternehmen sollen durch die Expansion 75 neue Arbeitsplätze entstehen. Die Büros der Speed U Up befinden sich in Innsbruck und künftig auch in Chur.

Die im Jahr 2016 gegründete Agentur Speed U Up ist spezialisiert auf Online-Kommunikation für den Alpentourismus. Somedia ist das führende Medienhaus in der Südostschweiz und beschäftigt über 650 Mitarbeiter an zehn Standorten. Somedia ist Herausgeberin verschiedener Tages- und Wochenzeitungen, Online-Plattformen sowie von Radio Südostschweiz und TV Südostschweiz. (red, 12.10.2020)