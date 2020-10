Kommissionsvorsitzender Ronald Rohrer bei der Präsentation des Berichts zum Corona-Krisenmanagement rund um Ischgl. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Innsbruck – Die Expertenkommission zur Untersuchung des Corona-Krisenmanagements rund um Ischgl hat am Montag ihren Abschlussbericht präsentiert und sowohl den Bund als auch das Land Tirol und lokale Behörden kritisiert. Die Landesregierung hat laut dem Kommissionsvorsitzenden Ronald Rohrer bestimmt nicht "alles richtig gemacht", wie es Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg einst formulierte. Stattdessen habe es "folgenschwere Fehleinschätzungen" und Kommunikationsprobleme gegeben. Kritisiert wurde auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Er habe durch seine voreilige Kommunikation der Quarantäne für das Paznauntal und St. Anton für Chaos gesorgt.

Kurz' Ankündigung am 13. März sei "überraschend und ohne Vorbereitung" erfolgt, urteilten die Experten. Kurz habe Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) am Vormittag zwar darüber informiert, Platter habe dabei aber darauf verwiesen, dass den Stäben noch viel Arbeit bevorstehe, weil noch nicht alle Details klar seien, sagte Rohrer. Kurz selbst habe dann in seiner Befragung angegeben, dass er davon ausgegangen sei, dass die Stäbe die notwendigen Vorbereitungen getroffen hätten.

Skilifte zu spät geschlossen

Zudem kritisierte Rohrer das Gesundheitsministerium. Dieses habe trotz frühen Wissens über die Ansteckungsgefahr den überarbeiteten Pandemieplan nicht veröffentlicht. Zudem wurde das veraltete Epidemiegesetz von 1950 weder auf seine Anwendbarkeit in Tourismusgebieten geprüft, noch wurden rechtzeitig Schritte eingeleitet, das Gesetz den Gegebenheiten der heutigen Mobilität anzupassen. Die auch medial vieldiskutierten Presseaussendungen des Landes, in denen erklärt wurde, dass sich die isländischen Gäste im Flugzeug angesteckt hätten und dass eine Übertragung des Virus auf die Gäste eher unwahrscheinlich sei, waren "unwahr und schlecht", sagte Rohrer.

Kritisiert wurden außerdem die lokalen Behörden, weil diese schlecht vorbereitet gewesen seien. Auch die Rolle des Ischgler Bürgermeisters, der zwei Tage wartete, um die Skilifte zu schließen, dies aber unverzüglich hätte tun sollen, wurde scharf kritisiert. Damit beschäftigt sich auch schon die Staatsanwaltschaft. (APA, red, 12.10.2020)