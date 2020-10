Die Naturfilmer Will und Lianne Steenkamp machten sich auf die Spur der Leopardin Olimba, zu sehen im "Universum", 20.15 Uhr, ORF 2.

ORF/Will Steenkamp

19.40 REPORTAGE

Re: Radikal regional! – Essen ohne Umwege Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie sehr Verbraucher von globalen Lieferketten abhängig sind. Lebensmittel aus der Region sind da krisensicher und erleben gerade jetzt eine neue Wertschätzung. Schaffen wir es, von keinem Supermarkt und keiner Krise mehr abhängig zu sein? Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Olimba – Königin der Leoparden Im Mittelpunkt des neuen Naturfilms von Will und Lianne Steenkamp stehen ein Fluss und eine Leopardin: der Luangwa im südlichen Afrika und Olimba, die sie über viele Monate begleiteten. Bis 21.05, ORF 2

20.15 FANBETREUUNG

Misery (USA 1990, Rob Reiner) Wer solche Fans hat ... Schmuddelmystery-Autor Paul Sheldon (James Caan) wird nach einem Autounfall von der irren Annie (Kathy Bates) aufgenommen und für den nicht gemochten Romanschluss gefoltert. Thrillerkammerspiel nach Stephen Kings Sie. Bis 22.30, Kabel 1

20.15 DOKUMENTATION

Der Ku-Klux-Klan – Eine Geschichte des Hasses (1-2/2) Der Ku-Klux-Klan ist die älteste terroristische Organisation der USA. er 1865 gegründete Geheimbund hat viele Jahrzehnte überlebt und ging selbst aus Niederlagen noch gestärkt hervor. Seit über 150 Jahren macht der Klan immer wieder Schlagzeilen; sein von Hass, Rassismus, Ausgrenzung und Gewalt geprägtes Programm findet heute wieder Zulauf in ganz Amerika. Vielerorts sogar die Behörden verstrickt. Bis 22.10, Arte

21.05 MAGAZIN

Thema Christoph Feurstein hat mit dem Report aufgrund der Wien-Wahl Sendeplatz getauscht. Es geht um: Corona und die Maßnahmen – zu streng oder zu locker? / Nach dem Infekt – die hartnäckigen Langzeitfolgen / Übergabe im Familienbetrieb – wenn Eltern loslassen müssen. Bis 22.00, ORF 2

22.00 DRAMA

Last Exit Reno (Hard Eight, USA 1996, Paul Thomas Anderson) Der alte Spieler Sydney (Philip Baker Hall) lernt den jungen John Finnegan (John C. Reilly) kennen und bringt ihm bei, wie man Spieler in Reno ausnimmt. Ihre Vater-Sohn Beziehung funktioniert gut, bis sich John in Clementine (Gwyneth Paltrow) verliebt. Starkes Kino vom Ausnahmetalent Anderson. Bis 23.45, Servus TV

22.00 TALK

Willkommen Österreich Zu Gast bei Dirk Stermann und Christoph Grissemann sind diesmal Kabarettist Gerhard Polt und die Well-Brüder und Günther Paal, bekannt unter seinem Künstlernamen Gunkl. Bis 23.00, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Ein Recht auf den Tod? Es gibt das Recht auf Leben. Aber gibt es auch das Recht auf den Tod? Der Verfassungsgerichtshof prüft zurzeit die Frage, ob in Österreich aktive Sterbehilfe und die Mitwirkung am Suizid in Zukunft gesetzlich erlaubt werden sollen. Der Film zeigt konträre Positionen zur Sterbehilfe. Bis 23.45, ORF2