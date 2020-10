[Wien-Wahl] Grün-türkiser Zweikampf um Bezirke bleibt spannend.

Wahlsieger Ludwig lässt sich bei Partnerwahl Zeit.

Wien-Wahl: Mit wem die SPÖ welche Überschneidungen und Differenzen hat.

Analyse: Warum so viele Wiener die Wahl verweigerten.

Podcast: Wien-Wahl – müssen Rendi-Wagner und Hofer jetzt zittern?

NewsCheck nach der Wahl: Wie Wienerinnen und Wiener auf das Ergebnis reagieren.

Ischgl-Kommission belastet Kanzler Kurz und lokale Behörden.

[International] China, das Reich der rätselhaften Corona-Zahlen.

[Wirtschaft] CO2-Ausstoß von Pkw sinkt erstmals: Das liegt nicht nur an E-Autos.

[Wissenschaft] Planeten, die noch lebensfreundlicher sind als die Erde.

[Karriere] Langsames Internet bremst E-Learning in Österreich.

[Mieten & Kaufen] Ob Miete oder Pacht hängt vom Vertragsgegenstand ab. Worin sich die Vertragsarten unterscheiden, was für Pacht spricht und welche Vorteile ein Mietvertrag bietet.

[Wetter] In Wien, in Niederösterreich sowie im Burgenland und in der Nordoststeiermark regnet es den ganzen Tag aus dichten Wolken verbreitet und teilweise auch kräftig. Überall sonst gibt es neben zahlreichen dichten Wolken zumindest ein paar Sonnenstrahlen, die meisten jedoch südlich des Alpenhauptkammes. Höchstens 14 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Internationaler Tag der Katastrophenvorbeugung.