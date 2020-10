Denn was der Adios Pro nicht so mag, muss man auch sagen: Kopfsteinpflaster. Groben Schotter. Schräge Wiesen. Enge Kurven. Das ist kein Manko, sondern schlicht und einfach nicht das, wofür solche Schuhe gemacht werden: schnelle, harte, ehrgeizige Straßenläufe nämlich – und zwar über Strecken, die der oder die User auch technisch sauber "kann". So wie man einen Rennwagen fahren können muss, muss man so einen Schuh auch "derrennen", um sein Potenzial auszukosten.

Ich selbst trau mir mit so was einen schnellen Zehner oder auch 15er zu. Eventuell und in Topform sogar einen Halbmarathon, wenn ich eine persönliche Bestzeit anvisiere – schließlich haben Tests (angeblich) ergeben, dass geübte Läuferinnen und Läufer mit dem Schuh (aber so sagen es andere Hersteller über ihre jeweiligen Premium-Carbonschuhe auch) bei gleicher Belastung rund zwei Prozent schneller sind als mit ihren "regulären" Wettkampfschuhen.