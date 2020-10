Die Expertenkommission hat ihren Bericht zum Corona-Ausbruch in Ischgl präsentiert. Verantwortung dafür tragen viele – auch der Kanzler

Besonders beim Après-Ski verbreitete sich das Coronavirus in Ischgl rasant. Foto: REUTERS/LISI NIESNER

Wie konnte Ischgl im Frühling zu einem Hotspot der Corona-Pandemie werden? Dem ist eine Expertenkommission nachgegangen, die am Montag ihre Ergebnisse präsentiert hat. Demnach haben sich mehr als 10.000 Menschen über den Wintersportort mit dem Coronavirus angesteckt, einige von ihnen sind sogar an den Folgen gestorben. Ob die Behörden hier falsch gehandelt haben, wie viel Schuld die Touristiker trifft und warum auch der Kanzler Verantwortung für das Chaos in Ischgl trägt, erklärt Laurin Lorenz vom STANDARD. (red, 13.10.2020)

