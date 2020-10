Hunde sind des Menschen bester Freund und Helfer. Und weil Menschen nun einmal so Ideen entwickeln wie die, in den Krieg zu ziehen, unterstützen die Vierbeiner ihre Herrchen und Frauchen auch dabei. Besonders als Sprengstoffschnüffler, auf der Suche nach verloren gegangenen oder gefangen genommenen Menschen, aber auch im Nahkampf mit gefährlichen Personen haben sie sich in den vergangenen Jahren bewährt.

Zugleich findet auch die Virtuelle Realität (VR) zunehmend Einzug ins Militär. Längst erproben Soldaten damit gefährliche Straßenkämpfe und Guerilla-Taktiken. Es war also eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das US-Militär den Brückenschlag versucht und Hunden ebenfalls VR-Brillen aufsetzt. Ziel des Ganzen ist vor allem, den Hunden die bestmöglichen Kommandos und Richtungsanweisungen in Situationen geben zu können, in denen die menschliche Präsenz besonders gefährlich wäre.

Training gefragt

Ein Start-up aus Seattle hat nun Prototypen entworfen, die mittlerweile in eine zweite Entwicklungsstufe des Forschungszentrums des US-Militärs aufgenommen wurden und großzügig gefördert werden. Bei Command Sight ist man überzeugt, damit bisher ungeahnte Möglichkeiten zu eröffnen. Auch Soldaten, die häufig mit Militärhunden arbeiten, zeigen sich angetan.

Ja, wir wissen, dass das keine VR-Brillen, sondern lediglich Schutzbrillen sind. Das wäre aber noch lange kein Grund, diesen süßen Militärhund nicht herzuzeigen. Foto: EPA/MYKOLA TYS

Aktuell ist der Prototyp noch mit Kabel verbunden. Schon bald sollen die Hunde jedoch drahtlos mit ihren Chefs verbunden sein. Start-up-Gründer A. J. Peper habe das System bisher mit seinem Rottweiler getestet und rasch Erfolge erzielt. Bis es im Militär tatsächlich einsatzfähig ist, wird es aber noch einige Jahre Entwicklung und noch mehr Jahre Training benötigen. (faso, 15.10.2020)