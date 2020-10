Zwar dürfte sich Markus Braun sauberes Geld von der Deutschen Bank geborgt haben. Doch sobald Marsalek ins Spiel kommt, werden die Spuren schmutzig. Foto: APA/dpa/Peter Kneffel

Man könnte sie als den gordischen Knoten der Wirtschaftskriminalität bezeichnen: die wöchentlich neu auftauchenden Verflechtungen und Vorgänge, in die der insolvente Skandalkonzern Wirecard verstrickt ist. Ein neuer "Seilstrang" zeigt, dass Ex-Chef Markus Braun dem nach wie vor flüchtigen Jan Marsalek 50 Millionen Euro geborgt haben soll. Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung".

Über seine MB-Beteiligungsgesellschaft soll Braun seinem Kollegen die Summe zukommen haben lassen. Wirecard rangierte damals im deutschen Leitindex Dax – es stellt sich die Frage, warum derartige Vorgänge bei einem der Top-Unternehmen des Landes nicht auffallen. Man fragt sich bei Wirecard aber ohnehin noch viel mehr.

Anzeige wegen Geldwäsche

Marsalek soll einen Teil dieser 50 Millionen so zurückgezahlt haben, dass die Unicredit Anzeige wegen Verdachts auf Geldwäsche erstattete. Die Unicredit, zu der die Hypo-Vereinsbank gehört, soll eine der damaligen Hausbanken von Marsalek gewesen sein, heißt es im Bericht der "SZ". Was passierte mit dem Geld? Marsalek soll damit in (zumindest) ein Start-up investiert haben – einen Online-Supermarkt namens Getnow. Rund zwei Drittel der Anteile an dieser Firma hält die Getnow Holding Limited in der britischen Steueroase Isle of Man. Wenig überraschend, wird es hier wieder schwammig. Wem das Unternehmen zuzurechnen ist, bleibt unklar.

Im Finanzausschuss des Deutschen Bundestags zu Wirecard befasst man sich ebenfalls mit diesem Geldfluss. Von einem "Karussell-Kredit, der nach Geldwäsche riecht" oder "windigen Konstruktionen" und "Luftbuchungen" ist da die Rede. Brauns Anwälte weisen das scharf zurück. Von Geldwäsche könne "mitnichten die Rede sein" – ebenso wenig wie von einem "Karussell-Geschäft", "Luftbuchungen" oder "windigen Konstruktionen", werden sie von der "SZ" zitiert.

Sauberes Geld

Zumindest das Geld, das von Ex-Chef Braun kam, dürfte sauber sein. Er hatte sich von der Deutschen Bank für seine MB-Beteiligungsgesellschaft 100 Millionen Euro geliehen. Die Hälfte ging dann an Marsalek. Auch hier unterstreichen Brauns Anwälte – der nach wie vor in Untersuchungshaft sitzt –, dass das Darlehen der Deutschen Bank "in jeder Hinsicht zweckgerecht und im Einklang mit dem Darlehensvertrag verwendet" worden sei. (and, 13.10.2020)