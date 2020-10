Hanna Burkart: "Diese Schuhe waren zusammen mit einem Kostüm meine Diplomarbeit für die Industriedesign-Klasse an der Wiener Angewandten." Foto: Nathan Murrell

"Ich bin vor einem Monat zu Fuß von Kranjska Gora nach Muggia gegangen. 15 Tage lang war ich unterwegs. Auf meinem Weg erreichte mich auch die Anfrage nach meinem ‚Besten Stück‘. Ich habe lang überlegt, bis mir klar wurde, dass es meine Schuhe sind. Es handelt sich um ein Paar Maßwanderschuhe, das ich vor sieben Jahren mit einem Schuhmacher gemeinsam gemacht habe.

Diese Schuhe waren zusammen mit einem Kostüm meine Diplomarbeit für die Industriedesign-Klasse an der Wiener Angewandten. Mein Thema lautete ‚Nichtstun‘. Wie das mit den Schuhen zusammenhängt? Gehen ist für mich eine produktive Art des Nichtstuns, bei dem ich ganz unbeabsichtigt in einen meditativen Zustand verfalle, vor allem in der Natur.

Abgesehen davon wollte ich nichts designen, was dann in einem Raum herumsteht. Mir ging es schon damals wie heute um die Frage, was man eigentlich wirklich braucht." (Michael Hausenblas, RONDO, 20.10.2020)