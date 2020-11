Kaffee und Digestif in einem ist der "Bairish Coffee" der Destillerie Schraml in Bayern.

"Bairish Coffee" ist der perfekte Digestif oder Begleiter zum Dessert. Foto: Hersteller

Dass die Bayern Bier brauen können wie die Weltmeister, ist nicht nur ein Klischee, es ist eine Tatsache. Von bayerischem Whisky hat man aber selbst im deutschsprachigen Raum bis dato wenig gehört. Dabei werden im Familienbetrieb Schraml in der Oberpfalz schon seit Jahrzehnten Whiskys von hervorragender Qualität produziert. Auf ein Produkt festnageln will man sich in Schramls Destillerie aber nicht lassen.

Neben Gins und Bränden werden hier auch Liköre hergestellt. Und weil ein großes Sortiment erfinderisch macht, ist schließlich zusammengekommen, was zusammengehört. Single Malt, der fünf Jahre im Eichenfass gelagert wurde, und hauseigener Espressolikör aus Hochlandkaffee bilden eine so wunderbare wie logische Symbiose.

In der Nase dominieren klar Kaffeearomen und Vanille. Am Gaumen präsentiert sich der Whiskylikör als ausbalancierte Komposition aus Espresso, Kakao und Karamell. "Bairish Coffee" passt nicht nur zur Jahreszeit, er ist der perfekte Digestif oder Begleiter zum Dessert. Pur auf Eis oder als Cocktail mit leicht aufgeschlagenem Tonkabohnen-Obers bildet dieser Likör den würdigen Abschluss eines gelungenen Abends. (Alex Stranig, RONDO, 17.10.2020)