Sanddorn ist reich an Vitamin C – und daher in der Erkältungszeit eine gute Ergänzung auf dem Frühstückstisch. Wir haben die fruchtig-sauren Marmeladen verkostet

Muntermacherin

Sanddorn-Marmelade von Siwis Foto: Siwis

Aufmachung, Geruch, Geschmack und Konsistenz sind so, als ob Oma sich höchstpersönlich zum Einkochen an den Herd gestellt hätte. Der Mostviertler Marmelade wird Apfelmus beigemischt, was den Geschmack – je nachdem welchen Tester man fragt – entweder abrundet oder verfälscht. Die herrliche Säure des Sanddorns geht dabei aber nicht verloren. Top!

Sanddorn-Marmelade von Siwis, 200 g, über myproduct.at, 5,94 Euro

5 von 6 Punkten





Stimmungskanone

"FruchtGarten Sanddorn", von Zwergenwiese Foto: Zwergenwiese

Das Urteil war einstimmig: Dieser Fruchtaufstrich aus Norddeutschland lässt keine Wünsche offen. Der Sanddorn-Anteil ist mit 70 Prozent am höchsten, die Zutatenliste kurz, günstig ist das Produkt auch. Einziges Manko ist die flüssige Konsistenz. Das Marmeladenbrot zwischen Tür und Angel könnte zur Patzerei werden. Egal, denn – brrr – sauer macht lustig. Testsiegerin!

"FruchtGarten Sanddorn", von Zwergenwiese, 225 g, bei Basic, 2,99 Euro

6 von 6 Punkten





Langschläferin

"Der sanfte Sanddorn Fruchtaufstrich" von Sonnentor Foto: Sonnentor

Die Sanddorn-Marmelade des Waldviertler Unternehmens Sonnentor ist recht fest und etwas schwieriger auf dem Brot zu verstreichen. Dafür ist ihre Zutatenliste kurz, und sie hält, was sie verspricht. "Der sanfte Sanddorn", so der Produktname, kommt angenehm süß daher, die für Sanddorn charakteristische Säure fällt, äh, maximal sanft aus. Trotzdem: solide!

"Der sanfte Sanddorn Fruchtaufstrich", 250 g, bei Sonnentor, 3,99 Euro

4 von 6 Punkten





Morgenmuffel

"Bio Sanddorn Fruchtaufstrich" von Frusano Foto: Frusano

Die Variante aus Bayern unterscheidet sich schon auf den ersten Blick von der Konkurrenz. Sie schaut ein bisschen wie Sirup aus und enthält auch nur einen relativ geringen Anteil an Sanddorn, und zwar in Saftform. Das schmeckt man – nämlich indem man nicht viel schmeckt. Pluspunkt: Die Marmelade ist für Menschen, die an Fructoseintoleranz leiden, geeignet.

"Bio Sanddorn Fruchtaufstrich", Frusano, 235 g, bei Staudigl Reformhaus, 4,69 Euro

2 von 6 Punkten





Morgengruß

Foto: Darbo

Bei Darbo kommt ein bisschen Sanddorn gemischt mit geschmacklich weitaus dominanteren Orangen daher. Das bestätigt ein Blick auf die Inhaltsstoffe: Hier sind nur 10 Prozent Sanddorn enthalten, außerdem ist die Marmelade sehr süß. Auf der Frühstückssemmel schmeckt's uns trotzdem.

"Darbo Naturrein Sanddorn Orangen", Darbo, 450 g, bei Meinl am Graben, 4,49 Euro

3 von 6 Punkten

(Franziska Zoidl, RONDO, 10.11.2020)