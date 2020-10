Dieser Potentat (Arthur Klemt, li.) ist mit Latein und Nähgarn am Ende: Sein Hofstaat sieht das Unheil im Kasino des Wiener Burgtheaters bereits kommen. Foto: Hassler-Smith

Es ist etwas faul im Staat des Pfauen-Kaisers. Ein Lakai (Felix Kammerer) poliert die Steine, die dem Potentaten aus der Krone fallen. Und weil es Gummiblasen sind, die er aus den freistehenden Zacken herausfischt, setzt sich im Kasino des Burgtheaters eine Art Unterwasserballett in Gang.

Zu bestaunen gibt es aktuell am Schwarzenbergplatz, frei nach Hans Christian Andersen, die schrillste Monarchie der Welt. In Des Kaisers neue Kleider opfert ein Tyrann (Arthur Klemt) das Wohlergehen seines Landes der eigenen Putzsucht. Und weil man Wolf-Dietrich Sprengers Andersen-Version für Kinder noch einmal überarbeitet hat, wähnt man sich unterm Meeresspiegel. Den Kaiser schmückt zwar eine Allonge-Perücke; aber er gäbe auch einen prachtvollen Zierfisch in Ozeanien ab (Kostüme: Thomas Rump)!

Lehrspiel über Dekadenz

Ein Burg-Lehrspiel über Dekadenz erheitert unsere Jüngsten (ab sechs). Demonstriert wird der notwendige Erwerb demokratischer Freiheitsrechte. Zwei Paketträger (Annina Hunziker, Lukas Haas) führen den Nachfahren von Louis quatorze gehörig hinters Licht – sie falten allerliebst die Stoffbahnen, die für Dummköpfe "unsichtbar" sind. Das von Rüdiger Pape pfiffig inszenierte Lehrspiel lebt von der Übertreibung: Der Minister für Ordnung und Ruhe (Stefan Wieland) stakst dünnbeinig über die Bühne. Die Ministerin für Reichtum und Geld (Hanna Binder) hingegen steckt in ihrer paketförmigen Halskrause wie in einer Spindel fest.

Die Umstände, die zur Übertölpelung des Hofstaates führen, seien nicht verraten. Eben noch wollte der Kaiser sich nach einem neuen Volk umsehen. Da empfindet der schamlos Entblößte plötzlich neue Regsamkeit. Klemts Luftsprünge als frischgebackener Naturmensch im Gefolge Rousseaus gehören zum Berührendsten, was man zurzeit bewundern darf. Eine Demokratiekunde für den Nachwuchs, so wertvoll wie ein kleines Steak. (Ronald Pohl, 13.10.2020)