Adam (Jake Gyllenhaal) führt als Geschichtsdozent ein beschauliches Leben, bis er seinen Doppelgänger entdeckt – "Enemy" um 20.15 Uhr auf Arte. Foto: Caitlin Cronenberg

20.15 FUSSBALL

Fußball Uefa Nations League: Rumänien – Österreich Nach dem Sieg gegen Nordirland wartet auf das ÖFB-Team der nächste harte Brocken: In Ploiești sollte gegen Rumänien ein Sieg her. Oliver Polzer moderiert, Herbert Prohaska und Helge Payer analysieren. Bis 23.00, ORF 1

20.15 DOPPELGÄNGER

Enemy (CAN 2013, Denis Villeneuve) Dozent Adam Bell (Jake Gyllenhaal ) entdeckt durch Zufall seinen Doppelgänger: den erfolglosen Kleindarsteller Anthony. Schockiert und gleichzeitig fasziniert beginnt Adam, Anthony zu beschatten. Schließlich treffen sie sich. Der Mystery-Thriller basiert auf José Saramagos Roman Der Doppelgänger. Bis 21.45, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Tier, Natur und Mensch – Das Flechtwerk des Lebens Von Borneo bis nach Brasilien, von Tasmanien über Kenia bis hinein in Norwegens Fjorde: Die Doku geht dem fragilen Zusammenspiel unzähliger Tierarten nach. Bis 21.10, Servus TV

20.15 VERBRECHEN Aktenzeichen XY ... ungelöst Beim TV-Dauerbrenner geht es dieses Mal zum Beispiel um den Tod eines Teenagers mitsamt Fahrerflucht oder um eine junge Mutter, die erstochen wurde. Bis 21.45, ZDF

21.30 DISKUSSION

Pro und Contra: Corona-Krise mit Tausend Neuinfektionen pro Tag – Brauchen wir einen zweiten Lockdown? Bei Gundula Geiginger diskutieren darüber: Nina Proll, Schauspielerin, Gebi Mair, Klubobmann Tirol, Die Grünen, Christian Harisch, Unternehmer, Andreas Sönnichsen, Allgemeinmediziner, Norbert Nowotny, Virologe. Bis 22.30, Puls 24

22.25 REPORTAGE

Auf der Jagd: Vom Pirschen & Hirschen 132.000 Menschen in Österreich sind im Besitz eines Jagdscheins. ATV schaut den Jägerinnen und Jägern in vier Folgen über die Schulter und versucht die Leidenschaft und Motivation der Menschen hinter dem Abzug zu ergründen. Bis 23.30, ATV

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Schottland – Exit vom Brexit? Bis Mitte Oktober sollten Großbritannien und die EU ihre künftigen Beziehungen nach dem Brexit geklärt haben. Vor allem die Schotten befürchten eine Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Maischberger. Die Woche Sandra Maischberger diskutiert über Einschränkungen der Reisefreiheit, den US-Wahlkampf und die Räumung eines besetzten Hauses in Berlin. Zu Gast sind: Hendrik Streeck (Virologe), Mary L. Trump (Nichte von Donald Trump), Stephan Bierling (Politikwissenschafter), Vince Ebert (Physiker und Moderator), Cerstin Gammelin (stv. Leiterin SZ-Hauptstadtbüro) und Susanne Gaschke (Welt-Autorin). Bis 0.20, ARD

23.05 REPORTAGE

Weltjournal +: Ärger mit Donald – Trumps Golfplatz in Schottland In der Nähe von Aberdeen sorgt Donald Trumps Golfplatz für jede Menge Ärger. Der US-Präsident hatte sein Golf-Luxusresort an der schottischen Küste gegen alle Widerstände der lokalen Bevölkerung und von Umweltschützern mit teils brachialen Methoden durchgesetzt. Eröffnet im Jahr 2016, hat sich der Ärger der Anrainer über Trumps Anlage bis heute nicht gelegt. Ganz im Gegenteil. Bis 23.50, ORF 2