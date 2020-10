Finanzminister Blümel hält am Mittwoch seine Budgetrede im Parlament. Doch halten die Zahlen? Foto: APA/Georg Hochmuth

Eine Antwort auf die Corona-Krise: So will Gernot Blümel (ÖVP) sein Budget für 2021, das er am Mittwoch inklusive Finanzplanung bis 2024 dem Nationalrat vorstellt, verstanden wissen. Diese falle teuer aus, bekennt der Finanzminister, denn die Regierung müsse "viel Geld in die Hand" nehmen, um Staat und Wirtschaft zu stabilisieren.

Wie viel und wofür genau, findet sich auf 3.876 Seiten, die insgesamt zwölf Kilogramm wiegen. Die Eckdaten: Das Defizit soll 2021 im Vergleich zu heuer, wo der Abgang 26,8 Milliarden beziehungsweise 9,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) betragen wird, deutlich sinken, ein großes Loch bleibt dennoch. Staatsausgaben von 97,35 Milliarden stehen Einzahlungen von 76,36 Milliarden Euro gegenüber, ergibt ein Minus von rund 21 Milliarden oder 6,3 Prozent des BIP.

Das Defizit ist eine Folge des heurigen Wirtschaftseinbruchs durch den Lockdown. Die Umsätze der Unternehmen brachen ein, viele Beschäftigte verloren den Job. Dadurch sanken die Steuereinnahmen des Staates, während die Ausgaben für immer mehr Arbeitslose stiegen. Um den Crash zu lindern, gab die Regierung Milliarden für Hilfspakete, Kurzarbeit und die Übernahme von Haftungen aus.

Geld für Arbeitslose und Umwelt

Auch im kommenden Jahr soll Geld gegen die Krise fließen. Für die Kurzarbeit sind weitere 1,5 Milliarden verbucht, dazu kommen laut Aufstellung des Ministerium auf die Jahre 2020 bis 2022 gerechnet 700 Millionen Euro für Schulungen von bis zu 100.000 Arbeitslosen – die vielfach angepriesene Arbeitsstiftung.

Investitionen verspricht Blümel auch in den Umweltschutz: 263 Millionen für den Ausbau erneuerbarer Energie, 833 Millionen für Umweltförderung, 575 Millionen für das "1-2-3 Klimaticket", ein Ticket für sämtliche öffentlichen Verkehrsmittel in Österreich – alles gerechnet von 2021 bis 2024.

Blümel schließt Sparpaket aus

Dennoch soll das Defizit laut Blümels Planung in den Folgejahren kräftig sinken, sodass es im Jahr 2024 nur mehr bei 1,5 Prozent liegt. Ob das ohne Sparpaket geht? Der Finanzminister gibt sich davon überzeugt: Mit kluger Standortpolitik lasse sich das Wirtschaftswachstum so antreiben, dass die Budgetkonsolidierung ohne Einschnitte funktionieren könne.

Allerdings stellt sich dabei die Frage, wo das Geld für die teuren Pläne aus dem Regierungsprogramm herkommen soll. Nachdem die erste Steuerstufe bei der Lohn- und Einkommensteuer bereits gesenkt wurde, sollten im nächsten Schritt die Stufen zwei und drei sinken – was etwa 2,5 Milliarden kosten würde. "Die Steuersenkung wird kommen", hält Blümel am Vorhaben fest. In seinen Budgetpfad eingepreist hat er die Entlastung aber nicht: In die Planung fließe nur ein, was bereits fix beschlossen ist. Das Gleiche gilt für die Pflegereform, die Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) verspricht: Auch dafür sind noch keine Mittel vorgesehen.

Wackelige Rechnungen

Was die vorgelegten Zahlen darüber hinaus unsicher macht: Niemand kann wirklich abschätzen, wie sich die Corona-Pandemie und die Bekämpfung derselben in den nächsten Monaten entwickeln. Erweist sich die Prognose des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo), wonach Österreichs BIP im kommenden Jahr um 4,4 Prozent wachsen wird, als zu optimistisch, ist auch die Budgetplanung obsolet. Blümel selbst räumt ein: Seine Zahlen seien ein Stück weit "weg von der Klarheit", wie sie in normalen Jahren bestehe. (Gerald John, 14.10.2020)