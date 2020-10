Der Finanzminister hat seine Budgetrede gehalten. Er will Österreich mit Investitionen durch die Corona-Krise bringen – doch das hat seinen Preis

Am Mittwoch hat der Finanzminister seine Budgetrede im Nationalrat gehalten.

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hat am Mittwoch das Budget präsentiert. Es ist ein Krisenbudget, Milliarden sollen in den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft fließen, um die Corona-Krise abzufedern. Trotzdem will Blümel das Defizit bis 2024 auf 1,5 Prozent senken. Wer vom neuen Budget profitieren dürfte, wieso eine Steuerreform noch auf sich warten lassen wird und warum der ehemalige Sparefroh-Minister eine 180-Grad-Wendung gemacht hat, erklärt Gerald John vom STANDARD. (red, 13.10.2020)

