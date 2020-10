In vielen Ländern ist es nicht mehr möglich, das Streamingangebot 30 Tage lang gratis zu testen – Österreich noch nicht betroffen

In vielen Ländern können potenzielle Neukunden das Netflix-Angebot nicht mehr gratis testen. Foto: Imago

Dass Nutzer für eine bestimmte Zeit einen Service kostenlos testen können, bevor sie ein Bezahlabo in Anspruch nehmen, gehört im Internet eigentlich zum guten Ton. Das gilt auch für Streaminganbieter, die üblicherweise zwei Wochen oder 30 Tage gewähren, um das Angebot zu erforschen und eine Entscheidung zu treffen.

Bei Netflix, dem größten Videostreaminganbietern, geht das Zeitalter der Probeabos aber offenbar dem Ende zu. Wie der "TV Answer Man" Phil Swann dokumentiert, hat der Anbieter die Gratis-Testphase in vielen Ländern ohne Ankündigung gestrichen.

Zweiter Monat gratis statt kostenloser Testphase

Wer etwa die US-Seite von Netflix aufruft, findet keinen Verweis mehr auf das für potenzielle Neukunden gemünzte Offert. Wer an dem Dienst interessiert ist, ihn aber noch nicht kennt, muss derzeit also wenigstens für einen Monat Geld einwerfen, um auszutesten, ob die Auswahl an Filmen und Serien gefällt. Statt der Testmöglichkeit zahlt man nach Abschluss eines Abos nun keine Gebühren für den zweiten Monat.

Die USA sind aber nicht das einzige betroffene Land. Auch in vielen anderen Märkten, darunter Kanada, Großbritannien, Australien und Japan, wurde umgestellt. Auch in Deutschland und Frankreich gibt es das 30-tägige Probeabo nicht mehr. In manchen anderen Ländern, darunter Österreich, hat sich aktuell noch nichts geändert.

Preiserhöhungen und Contentschwund

Die Abschaffung des Gratistests dürfte bei Konsumentenschützern wenig Freude auslösen. Und auch so manche bisherigen Kunden hat Netflix in der Vergangenheit mit Preiserhöhungen verärgert. Während der Dienst immer stärker auf Eigenproduktionen setzt, hat man in der jüngeren Vergangenheit eine Reihe von Inhalten verloren oder wird sie noch verlieren, da verschiedene TV- und Filmfirmen – etwa Disney, CBS und HBO – ihre eigenen Streamingangebote forcieren. (gpi, 14.10.2020)