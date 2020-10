Mit ihren klaren Ansagen zu den Versäumnissen in der Klimapolitik wurde Greta Thunberg zum Idol von Millionen: Die Dokumentation "I Am Greta" versucht ihre Faszination zu ergründen. Regisseur Nathan Grossman lässt jedoch viele Schlüsselfragen zur Person hinter der Aktivistin unbeantwortet, meint STANDARD-Redakteur Dominik Kamalzadeh. Den Podcast dazu hören Sie hier. Der Originalartikel können Sie an dieser Stelle nachlesen: "I Am Greta": Versuch einer Nahaufnahme der Aktivistin. (red, 14.10.2020)

Seit ihrem Schulstreik gegen den Klimawandel hat sich Thunberg zum Idol für Millionen Menschen entwickelt. Foto: Jonathan NACKSTRAND / AFP