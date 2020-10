Für Emmanuel Macron geht es in der aktuellen Phase der Corona-Krise um alles oder nichts. Foto: AP Photo/Lewis Joly

Ein hässliches Wort kehrt nach Frankreich zurück – "couvre-feu", zu Deutsch: Sperrstunde. Der Begriff weckt in Paris ungute Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg, als das deutsche Nazi-Regime die französische Hauptstadt besetzt hatte. Und dann galt die Ausgangssperre auch schon in diesem März in der elsässischen Stadt Mulhouse, einer der schlimmsten Brutstätten der ersten Corona-Welle.

Jetzt dürfte die Reihe an Paris sein: Präsident Emmanuel Macron wollte am Mittwochabend über die wichtigsten Fernsehkanäle des Landes eine Ausgangssperre für 20 bis 5 Uhr ankündigen, wie es aus Regierungskreisen verlautete. Weitere Maßnahmen betreffen wohl die Einschränkung von Privat- und Familienveranstaltungen.

15.000 neue Fälle pro Tag

Die Staatsführung sieht sich zu diesem "Elektroschock" – so ein Elysée-Berater – gezwungen, um nicht schon bald einen vollständigen Lockdown anordnen zu müssen. Die Ansteckungszahlen nehmen in Frankreich um rund 15.000 Fälle pro Tag zu. In Paris sind wieder 1.500 Covid-Patienten im Spital, 500 müssen beatmet werden.

Ende Oktober sollen die Spitalsbetten im Raum Paris erstmals seit April wieder voll ausgelastet sein. Das verheißt nichts Gutes für das Ende des Jahres. Denn abgesehen von wenigen Städten wie Bordeaux zeigt der Trend weiterhin klar nach oben.

Macrons Angst ist die von ganz Frankreich: Ein neuer Lockdown mit Ausgangsbeschränkungen auch tagsüber könnte diesmal die Wirtschaft des gesamten Landes abwürgen. Einzelne Branchen wie die Luftfahrt oder der Tourismus haben bereits über 50 Milliarden Euro verloren und liegen am Boden. 800.000 Arbeitnehmer haben Covid-bedingt ihren Job verloren.

Und allzu schnell dürfte die zweite Welle nicht verebben: Am Mittwoch wurde die größte Agrarmesse Frankreichs abgesagt, was vor allem deshalb bemerkenswert ist, weil sie erst für Februar und März des nächsten Jahres in Paris geplant war. Offensichtlich nehmen die Organisatoren an, dass die Corona-Krise auch noch im nächsten Frühjahr grassieren wird.

Gefahr für die Wirtschaft

Da eine weitere Virusausbreitung einen Lockdown und damit einen Kollaps der Wirtschaft unvermeidbar machen würde, muss die Regierung das Freizeit- und Familienleben drastisch einschränken. Der "couvre-feu" trifft vor allem ausgehfreudige Jugendliche in den Großstädten. Sie gelten, ohne dass dies Macron so direkt ausdrückt, als Hauptverbreiter des Virus. Auch Premierminister Jean Castex hütet sich, Klartext zu sprechen: Nach Fernsehbildern aus Pariser Bars und Partys, in denen schutzlos gefeiert wurde, erklärte er in einer internen Sitzung, "eine gewisse Kategorie von Franzosen" halte sich offensichtlich für "unbesiegbar".



Jugend- und Studentenverbände protestierten gegen die "Stigmatisierung" ganzer Altersgruppen und erklärten, einmal mehr seien es die Jugendlichen, deren Freiheit am stärksten beeinträchtigt werde. Dabei müssten sie ohnehin schon die Folgekosten der Corona-Krise in den kommenden Jahrzehnten berappen.

Widerstand kommt auch vonseiten der Restaurationsbetriebe. Hotelbedienstete und Köche blockierten am Dienstag die Pariser Ringautobahn, um zusätzliche Staatshilfen über die Kurzarbeitszuschüsse hinaus zu erwirken. Macron wird ihnen zweifellos entgegenkommen müssen. Er kann nicht gut behaupten, er tue alles für die Weiterexistenz der Landeswirtschaft, wenn er zugleich die Hotel- und Restaurantbranche im Regen stehen lässt.

Kampf um die eigene Person

Für Macron geht es allerdings nicht nur um die Rettung der französischen Wirtschaft, sondern auch seiner selbst. Der Präsident verliert in den Umfragen an Boden, weil er unfähig war, nach dem schlechten Krisenmanagement der ersten Welle wenigstens die Ankunft der zweiten einzugrenzen. Einmal mehr schauen die Franzosen neidisch auf Deutschland, wo die Infektionszahlen viel tiefer liegen.

Schuld ist allerdings nicht nur der sprunghafte Corona-Kurs des Präsidenten, der die Schraube anzieht, sie wieder loslässt, um nun wieder durchzugreifen. In Frankreich mangelt es auch dramatisch an der Koordination zwischen lokalen und nationalen Instanzen. Als die Regierung in Paris vergangene Woche bereits die Stehbars und Cafés schloss, rebellierten im südlichen Marseille Gäste, Wirte sowie Lokal- und Regionalpolitiker.

So misslingt es Macron weiterhin, die Franzosen hinter seine Politik zu scharen. Das droht auch seine Aussichten bei der Präsidentschaftswahl 2022 zu schmälern. Die Rechtspopulistin Marine Le Pen kritisierte Macrons Maßnahmen, noch bevor sie formell angekündigt waren, mit der Bemerkung: "Solche Einschränkungen erlässt man nur, wenn man zuvor alles verkorkst hat." (Stefan Brändle, 13.10.2020)