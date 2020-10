Online-Dating: Oft ist es mühsam. Foto: gettyimages/istockphoto/zoranm

Es geht ganz einfach. Zwei Klicks, schon ist man wieder unsichtbar, der Account deaktiviert oder gelöscht. Manchmal hat man einfach so gar keine Lust mehr. Es stimmt schon, Profile in Online-Dating-Apps verhalfen schon vielen zu glücklichen Beziehungen oder zumindest zu unkompliziertem Sex. Und besonders jetzt ist es eine größere Herausforderung als sonst, abseits der Datingplattformen neue Leute kennenzulernen.

Doch man benötigt auch eine dicke Haut und muss mit Zurückweisung, plötzlich abtauchenden Gesprächspartnern und Ghosting umgehen können und diese nicht persönlich nehmen. Nicht immer gelingt das. Und nach dem letzten schleppenden Gesprächsverlauf via Chatfunktion, dem letzten Match, das nicht antwortet, dem letzten Date, das im Nichts verläuft, ist die eigene Bereitschaft, bei dem Spiel weiterhin mitzumachen, in den Negativbereich gesunken – und man will sich all dem nur noch entziehen. Wenn schon nicht für immer, dann zumindest für eine wohltuende Weile. Wieder anmelden kann man sich immer noch. Oder wie auch diese Twitter-Userin sagt:

Und wie war das bei Ihnen?

Haben auch Sie Ihren Account bei Dating-Apps gelöscht, einfach weil Sie keine Lust mehr darauf hatten? Was war der konkrete Auslöser? Und wie ging es danach weiter? Teilen Sie Ihre Erfahrungen im Forum! (ugc, 16.10.2020)