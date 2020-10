Alle inländischen und ausländischen Gäste, die im Burgenland gebucht haben, sind damit für den Fall, dass sie vor Urlaubsantritt positiv auf das Coronavirus getestet werden oder in Quarantäne müssen, versichert. Foto: imago images/imagebroker

Donnerskirchen – Das Land Burgenland führt zur Unterstützung des Tourismus in der Wintersaison eine "Corona-Versicherung" ein. Alle inländischen und ausländischen Gäste, die im Burgenland gebucht haben, sind damit für den Fall, dass sie vor Urlaubsantritt positiv auf das Coronavirus getestet werden oder in Quarantäne müssen, versichert. Die Stornogebühren werden zur Gänze übernommen, teilte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Mittwoch in Donnerskirchen mit.

Außerdem werden die Unterkunftskosten für nicht genutzte Tage, wenn man bereits im Urlaub ist, diesen aber abbrechen muss, ersetzt, erklärte Dietmar Tunkel, Geschäftsführer des Burgenland-Tourismus. Die Aktion gelte ab sofort bis Ende April und sei "neuartig und einzigartig in Österreich", sagte Tunkel. Mit der Allianz-Versicherung als Partner solle sie unbürokratisch abgewickelt werden. Der Gast müsse eine Buchungsbestätigung, die Stornorechnung und einen Absonderungsbescheid vorlegen.

Gutscheinsystem

Das Bonusticket im Wert von 75 Euro, das Burgenländer zum Urlaub im eigenen Bundesland motivieren sollte, wird für die Wintersaison ausgeweitet. Von November bis Jänner gilt es für alle österreichischen Urlauber. "Wir müssen uns auf den österreichischen Markt konzentrieren. Jeder, der in den Wintermonaten ins Burgenland kommt, wird von diesem Bonusticket profitieren können", betonte Doskozil. Das Bonusticket soll außerdem fix etabliert werden. Angedacht sei ab April eine "komplett neue Systematik mit einer touristischen Burgenland-Card", so der Landeshauptmann.

Um auch die Winzer in der Corona-Krise zu unterstützen, wird es ein weiteres Gutscheinsystem geben, kündigte Weinbaupräsident Andreas Liegenfeld an. Weil das traditionelle Martiniloben nicht in gewohnter Form über die Bühne gehen könne, habe man sich dazu entschlossen, allen Gästen, die an den beiden "Martini-Wochenenden" im November ins Burgenland kommen, einen Gutschein für eine Flasche Wein zu schenken. Damit solle den Winzern geholfen, aber auch den Gästen für ihre Treue in Zeiten der Corona-Krise gedankt werden, so Liegenfeld. (APA, 14.10.2020)