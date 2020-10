19.40 REPORTAGE

Re: Albtraum Moria – Europas ungelöstes Flüchtlingsproblem Das Flüchtlingsdrama auf der griechischen Insel Lesbos geht weiter. Nachdem das Lager in Moria abgebrannt ist, hat sich die Lage noch einmal zugespitzt. Bis 20.15, Arte

Foto: Reuters, ALKIS KONSTANTINIDIS

20.15 DOKUMENTATIONEN

Die Wildnis der USA: Vier Jahreszeiten (1+2/4) Die Dokumentation zeigt Fauna und Flora im Kreislauf des Jahres. Den Auftakt machen Herbst und Winter. Bis 21.45, Arte

20.15 TRAGIKOMÖDIE

Ganz weit hinten (The Way, Way Back, USA 2013, Nat Faxon, Jim Rash) Anstatt zu seinem leiblichen Vater zu fahren, muss Duncan den Sommer mit seiner Patchworkfamilie verbringen. Um dem Albtraum zu entgehen, nimmt er einen Ferienjob an. Mit Liam James, Steve Carell, Toni Collette. Bis 22.15, ATV 2

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Corona – eine große Verschwörung? Bei den österreichweiten Corona-Demonstrationen findet man Impfgegner, Esoteriker und immer öfter auch Rechtsextreme. Sie alle eint der Unmut gegen die Maßnahmen der Regierung. Die Gefahr für den Rechtsstaat ist groß. Bis 22.00, ORF 2

Foto: ORF

21.55 SPURENSUCHE

Im Brennpunkt Verbrechen: Erbarmungslos – Stephan L., Pfleger ohne Gnade Der Krankenpfleger Stephan L. ermordete im Jahr 2004 in Sonthofen in Bayern 29 Menschen. Wie kam es dazu? Bis 22.40, ORF 3

23.05 TALK

Stöckl Gäste bei Barbara Stöckl sind der Schauspieler Johannes Krisch, Johanna Constantini (Psychologin und Tochter des ehemaligen Fußball-Nationaltrainers Didi Constantini), der Musiker Toni Knittel und der ORF-Journalist Hans Bürger. Bis 0.05, ORF 2