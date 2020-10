Die Ermittler des Wiener Landeskriminalamtes haben ihre Arbeit aufgenommen. Foto: Getty Images

Wien – Ein Toter ist Mittwochnachmittag in einem Juweliergeschäft in Wien-Landstraße entdeckt worden. Zufällig am Schaufenster vorbeigehende Passanten haben den leblosen Körper des Mannes entdeckt und die Polizei alarmiert. Die hinzugerufenen Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun. Der Mann ist laut Polizei einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen.

Hintergründe noch unklar

Ob es sich bei dem Getöteten um den Inhaber des Geschäfts auf der Landstraßer Hauptstraße im gleichnamigen Bezirk handelt oder um einen Kunden, war am Abend Gegenstand von Ermittlungen, sagte Polizeisprecher Marco Jammer. Die Ermittler des Wiener Landeskriminalamtes haben ihre Arbeit aufgenommen, es wurden Spuren gesichert und Zeugen befragt. Von der Bluttat dürfte bisher niemand etwas mitbekommen haben.

Wo der Mann die tödlichen Verletzungen erlitten hat, ist genauso unklar, wie welche Waffe bei dem Verbrechen verwendet wurde. Laut Polizei hat der Mann offensichtliche Gewaltverletzungen erlitten.

Der Gehsteig vor dem Geschäft wurde abgesperrt, für die Rettungsmaßnahmen wurde der Mann zunächst aus dem kleinen Geschäft geholt. Die Landstraßer Hauptstraße blieb im Abendverkehr jedoch geöffnet. (APA, 14.10.2020)