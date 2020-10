In dieser Galerie: 6 Bilder WAS WIR WOLLTEN © Filmladen Filmverleih © Filmladen Filmverleih © Filmladen Filmverleih © Filmladen Filmverleih © Filmladen Filmverleih © Filmladen Filmverleih

WAS WIR WOLLTEN

Österreich 2020, 100 Minuten

Regie: Ulrike Kofler

mit Lavinia Wilson, Elyas M’Barek, Anna Unterberger, Lukas Spisser u.a.

www.filmladen.at/was-wir-wollten

Ab 6. November 2020 im Kino!

Foto: © Filmladen Filmverleih

Alice und Niklas sind glücklich, es fehlt ihnen an nichts – außer einem Kind. Nach etlichen gescheiterten Invitros fahren sie auf Urlaub nach Sardinien, um ihren Kinderwunsch hinter sich zu lassen. Genau dort allerdings kommt alles hoch, was sie bisher versucht haben zu verdrängen. Eine gutgelaunte Tiroler Familie zieht direkt ins Nachbarhaus und scheint all das zu haben, was ihnen im Leben fehlt. Durch ein unvorhergesehenes Unglück kommt es zu einer Wende ihrer Sicht auf die Dinge und dem Sinn in ihrem Leben, in dem die natürlichste Sache der Welt nicht fruchtet.

Pressestimme

"In Ulrike Koflers Debütfilm WAS WIR WOLLTEN versucht sich ein Paar (Lavinia Wilson, Elyas M'Barek), beim Urlaub in Sardinien von psychischen Strapazen zu erholen: Der Kinderwunsch wollte sich nicht erfüllen. Solche therapeutischen Unternehmungen gehen im Kino gerne schief – und so scheint es auch hier zu sein, erstes Indiz: eine ziemlich gesellige Familie im Nebenbungalow, noch dazu aus Tirol. Kofler verleiht ihrer Adaption einer Kurzgeschichte von Peter Stamm eindringliche wie komische Züge, wenn bei ihr Verwundbarkeit zur Starrsinn wird, oder seine Unbekümmertheit plötzlich naiv wirkt. Ein Paar in langsamer Auflösung, aber wer weiß, vielleicht ist die familiäre Idylle nebenan ja genauso hohl." – Dominik Kamalzadeh, DER STANDARD





Gewinnen Sie Kinokarten für die Welturaufführung von WAS WIR WOLLTEN in Anwesenheit von Ulrike Kofler, Elyas M'Barek, Anna Unterberger, Lukas Spisser und Teilen des Filmteams



Mo, 2. November 2020, 20.00 Uhr

Gartenbaukino

Parkring 12

1010 Wien

