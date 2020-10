Langsam hatte man das Gefühl, die Lage rund um das Coronavirus-Cluster im Weißen Haus beruhigt sich, die Betroffenen genesen, erhalten negative Testergebnisse. Zuletzt hatte sogar Chefvirologe Anthony Fauci bestätigt, dass Donald Trump nicht mehr ansteckend ist. Doch nun steht eine weitere Infektion im Mittelpunkt: Auch der jüngste Sohn des US-Präsidenten, Barron Trump, wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Inzwischen habe der 14-Jährige bereits ein negatives Testergebnis gehabt, schrieb seine Mutter Melania am Mittwoch in einem persönlichen Text über ihre Erfahrung als Infizierte. Genaueres über den Zeitraum der Infektion gab sie nicht bekannt. Nur so viel: Sie hätten die Krankheit zu dritt "durchgemacht", Barron habe keine Symptome gezeigt und sei ein "starker Teenager".

Alle drei noch Corona-frei: Donald Melania und Barron Trump auf einem Archivbild vom August. Foto: AP Photo/Susan Walsh

Der US-Präsident selbst war ja am Freitag vor zwei Wochen positiv getestet worden, was den Wahlkampf ordentlich durcheinandergewirbelt hatte. Unter anderem hatten die Organisatoren der Präsidentschaftsdebatten deshalb vorgeschlagen, das nächste TV-Duell zwischen Trump und seinem demokratischen Konkurrenten Joe Biden virtuell abzuhalten. Dem konnte der Präsident allerdings nichts abgewinnen ("Zeitverschwendung"), der für den heutige Donnerstag angesetzte Termin wurde schließlich abgesagt. Stattdessen finden nun Town Hall Events statt, sowohl von Trump als auch von Biden, bei dem Wählerinnen und Wähler ihre Fragen direkt an die Kandidaten stellen können. Für das Publikum ist zu hoffen, dass Faucis Diagnose richtig ist.

Biden wird dem Publikum in Philadelphia im Bundesstaat Pennsylvania Rede und Antwort stehen, Trump suchte sich für die Veranstaltung Miami in Florida aus. Beide Bundesstaaten gelten als Swing States, in denen das Rennen besonders knapp werden könnte. Zuletzt konnte Biden laut Umfragen seinen Vorsprung auf Präsident Trump in Pennsylvania weiter ausbauen, in Florida wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet.

Letzter Tag der Anhörungen Barretts

Womit Trump in den Umfragen eigentlich aufholen wollte (vor allem bei Wählerinnen), bevor ihm die steigenden Corona-Zahlen und seine eigene Erkrankung in die Quere kamen: Die rasche Nominierung von Amy Coney Barrett für den Supreme Court. Die erzkonservative Abtreibungsgegnerin stellte sich am Mittwoch dem dritten und letzten Tag der Anhörungen im Justizausschuss des US-Senats und blieb dabei der Linie, die sie bereits in den vergangenen Tagen zur Schau stellte, treu: Sie wich den meisten Fragen aus. Weder gab sie ihre juristische Meinung in puncto Obamacare, Abtreibungsrechte noch Wahlrechte ab, sagte auch nicht, ob es ihrer Ansicht nach falsch sei, Flüchtlingskinder von ihren Eltern zu trennen. Es sei eine "offenen Frage", ob der US-Präsident sich selbst begnadigen könne und der Supreme Court könne auch "nicht kontrollieren", ob er sich an die Entscheidungen des Höchstgerichts halte. und Ihre eigenen Ansichten über den Klimawandel bezeichnete sie als "irrelevant" für die Arbeit des Höchstgerichts.

Amy Coney Barrett blieb auch am dritten Tag ihrer Anhörung vor dem Justizausschuss im US-Senat in vielen Antworten vage. Foto: EPA/Anna Moneymaker

Für die Republikaner dennoch ein "historischer Moment", wie der republikanische Senator Lindsey Graham es am Mittwoch formulierte, denn erstmals handle es sich um eine Kandidatin für den Supreme Court, die "ungeniert Pro-Life" sei und sich nicht dafür entschuldige, sich voll zu ihrem Glauben zu bekennen. Fast ist damit schon vergessen, womit sie an Tag zwei ihrer Anhörung aufgefallen war: Sie wollte nicht beurteilen, ob ein Präsident von sich aus eine Wahl verschieben könne, gab an, erst die Argumente der Parteien hören und sich mit Kollegen beraten zu müssen. Die US-Verfassung ist hier allerdings deutlich: Die Kompetenz zur Verschiebung einer Wahl liegt beim Kongress.

Konservative Mehrheit

Schlussendlich spielen ihre Aussagen und was bei den Anhörungen inhaltlich herauskommt aber ohnehin keine Rolle: Weder die demokratischen Mitglieder des Justizausschusses noch ihre übrigen Parteikolleginnen und -kollegen im Senat können verhindern, wozu die 53 republikanischen Senatoren entschlossen sind: Barrett noch vor der Wahl am 3. November zu bestätigen. Demnächst werden sechs eher konservative Richterinnen und Richter eine Übermacht gegenüber drei eher progressiven Kolleginnen und Kollegen bilden.

Der Justizausschuss wird wohl am kommenden Donnerstag, den 22. Oktober, den Vorschlag zur Nominierung Barretts mehrheitlich an den gesamten Senat weiterleiten. Dieser kommt schon ab 19. Oktober (nach zwei Wochen Corona-bedingter Unterbrechung) wieder zusammen und wird wohl in der Woche darauf über Barrett abstimmen. Erst dann wäre sie als Höchstrichterin bestätigt und könnte die Nachfolge der am 18. September verstorbenen Ruth Bader Ginsburg antreten. Doch selbst mit einem vakanten Sitz fällt das Höchstgericht Urteile, und zwar keine unumstrittenen: In der Nacht auf Mittwoch hatte der Supreme Court bestätigt, dass der frühzeitige Stopp der Volkszählung, den die Regierung Trump bereits im August anordnete, rechtens war. Das Argument der Regierung für den Stopp der Auszählung, einen Monat früher als geplant: Es soll Zeit bleiben, um bis Ende des Jahres die bisher erhobenen Zahlen vom Kongress prüfen zu lassen.

Kritiker sehen darin allerdings eine bewusste Diskriminierung von schwer zu erfassenden Bevölkerungsgruppen. Vor allem Minderheiten oder Einwanderer würden nicht gezählt werden, da es meist länger dauere, sie ausfindig zu machen. Städte mit vielen Einwanderinnen und Einwanderern wählen in den USA oft demokratisch – entsprechend wäre der Ausschluss dieser Wählerschaft vom Zensus ein Vorteil für die Republikaner. Auf Basis der Volkszählung werden Wahlbezirke aufgeteilt und die Zahl der Kongresssitze und der Wahlleute für jeden US-Staat festgelegt. Zudem sind sie Grundlage für die Verteilung von Bundesmitteln an Bundesstaaten. (maa, 15.10.2020)