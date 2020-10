Bezirksvertretungswahlen

Wien-Wahl 2020: Mehr Rot in den Bezirken, mit türkisen und grünen Einsprengseln

Die SPÖ erobert Simmering und die Leopolstadt zurück. Die Grünen gewinnen in Neubau, die ÖVP baut ihren Vorsprung in der Innenstadt und in Döbling aus