Kostenlose Schnelltests per Rachenabstrich (Symbolfoto) am Flughafen Wien sollen Gesundheitsschutz und Reisefreiheit vereinen. Foto: imago images/Lichtgut

Schwechat – Der Flughafen Wien arbeitet an der Einführung von Corona-Antigen-Schnelltests für Reisende. Passagiere sollen in Zukunft direkt im Check-in-Bereich einen derartigen Test machen können, der nach wenigen Minuten ein Ergebnis liefert, teilte der Airport am Donnerstag mit. Nach Vorlage der Bordkarte werde ein Rachenabstrich durchgeführt und der Fluggast nach zehn bis 15 Minuten über das Resultat informiert.

Ist das Ergebnis negativ, kann der Passagier die Reise antreten. Bei positivem Resultat wird in Abstimmung mit den Behörden ein PCR-Test veranlasst. "Erste Probeläufe mit eigenen Testpersonen hat der Flughafen Wien bereits erfolgreich durchgeführt", hieß es in einer Aussendung. Das Angebot soll allen Airlines zur Verfügung gestellt werden. Der Schnelltest ersetze den behördlich für einzelne Länder vorgeschriebenen PCR-Test aktuell nicht, so der Airport.

Freiwillig und kostenlos

Ein Probelauf bei der AUA sei schon "in naher Zukunft" geplant, sagte Pressesprecherin Tanja Gruber am Donnerstag. Passagiere eines Europaflugs sollen die Tests freiwillig durchführen können. Das Angebot werde kostenlos sein. Ziel sei es, Gesundheitsschutz und Reisefreiheit zu vereinen, so Gruber.

"Covid-19 wird uns noch lange begleiten, und wir brauchen daher dringend zukunftstaugliche Lösungen", betonte Flughafen-Vorstand Julian Jäger. "Antigen-Schnelltests können großflächig eingesetzt werden, bieten schnelle Ergebnisse und könnten im Rahmen eines europaweit einheitlichen Testregimes an allen Airports eingesetzt werden. Das würde die von Wirtschaft und Tourismus dringend benötigte Reisefreiheit wieder ermöglichen." (APA, 15.10.2020)