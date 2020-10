Der Magnetanschluss eröffnet Nutzern ein neues Ökosystem an Accessoires und Apple eine neue Einnahmequelle

Magsafe bringt mehr Komfort im Umgang mit Accessoires und für Apple ein neues Geschäftsfeld. Foto: Apple

5G, höhere Bildschirmauflösung, aufgemotzte Kameras, Lidar, ein neuer Prozessor – die Liste an neuen Features der iPhone 12-Reihe ist recht lang. Geht es aber um Neuerungen, die für die meisten Nutzer einen großen Mehrwert bieten, schrumpft sie dramatisch.

Ein neues Feature allerdings wird gern übersehen, obwohl es laut The Verge vielleicht "das größte Kaufargument" für die neuen Apple-Handys ist: Magsafe.

Premiere auf Macbooks



Was ist Magsafe eigentlich? Es handelt sich um ein von Apple konzipiertes Anschlusssystem, das erstmals 2006 bei der Macbook Pro-Reihe Premiere gefeiert hat. Es ersetzt klassische Stecker mit einer magnetischen Lösung, die ursprünglich dazu diente, Ladekabel und Laptop passgenau zueinander zu führen und verbunden zu halten. Die Magnetbefestigung in Verbindung mit flachen Kontakten ergab eine Lösung, die kaum Anfällig für mechanische Abnutzung und komfortabel zu verwenden war.

Magsafe, dessen zweite Version 2012 Einzug hielt, entwickelte sich schnell zu einem von vielen Nutzern geschätzten Feature. Dennoch begann Apple ab 2016 damit, den Magnetanschluss mit USB-C zu ersetzen.

Mehr Komfort für Accessoires

Nun ist es zurück am iPhone. Dort dient es nicht als Ersatz für den Lightning-Anschluss, sondern als Option für drahtloses Aufladen. Statt das Handy auf einem Qi-Ladepad korrekt positionieren zu müssen, positioniert sich ein Magsafe-Ladedapter über die kreisrunde Magnetkonstellatin automatisch korrekt.

In Sachen Accessoires bildet die Wireless-Charging-Option aber nur den Anfang. Gezeigt wurden von Apple auch Hüllen oder eine Halterung für Geldkarten, die sich künftig einfach am Handy fixieren lassen, statt sie mühselig auf das Handy quetschen zu müssen. Vorstellbar sind auch Halterungen in Autos, die das Telefon aufladen und ganz ohne Klammern oder ähnlichen Fixierungsmechanismen auskommen. Solcherlei Vorzüge könnten den neuen Anschluss schnell zu einem sehr beliebten Feature machen.

Geldmagnet

Das neue iPhone wird damit nicht nur magnetisch für Zubehör, sondern auch Apple wird magnetisch für den Geldtascheninhalt seiner Kunden. Denn entsprechendes Zubehör gibt es bislang ausschließlich dort zu kaufen. 45 Euro werden für den Ladeadapter, 55 Euro für diverse Hüllen fällig. 65 Euro kostet die lederne Halterung für Kreditkarte und Co.

Unbestätigten Angaben zufolge dürfte Apple diesmal auch bereit sein, Magsafe auf Lizenzbasis für Dritthersteller verfügbar zu machen und Zubehör unter seinem "Made for iPhone"-Programm zu lizenzieren. Ob der Standard wirklich für andere Unternehmen geöffnet wird, bleibt freilich abzuwarten. Aber auch hier würde Apple natürlich mitschneiden. (gpi, 15.10.2020)