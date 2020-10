Häufig gibt Apple, speziell beim Design von Smartphones, den Ton an

Apple hat am Dienstag vier neue iPhones vorgestellt. Das größte Erfolgspotenzial sehen Analysten dabei im kleinsten Modell, dem iPhone 12 Mini, wie der britische "Guardian" berichtet. Mit nur 5,4 Zoll ist das Gerät im Vergleich zu anderen aktuellen Smartphones ziemlich klein bemessen. Zwar ist das Display größer als beim älteren iPhone SE oder beim iPhone 8, jedoch ist das Gehäuse aufgrund des möglichst rahmenlosen Designs kleiner geworden.

Trendwechsel

Gerade bei Frauen könnte das Gerät laut den Analysten damit sehr gut ankommen – denn große Handys seien häufig nur dann komfortabel bedienbar, wenn man kleinere Hände hat. Apples Vorstoß könnte eine Trendwende am Smartphone-Markt bedeuten, denn häufig gibt der iPhone-Hersteller, speziell was das Design von Geräten betrifft, den Ton an.

Dass das Gerät 5G unterstützt, wird den Analysten zufolge seiner Popularität zugutekommen, wie auch der vergleichsweise niedrige Preis von 780 Euro. Einziges Manko: Die Akkulaufzeit dürfte deutlich geringer sein als bei anderen Apple-Geräten. So soll die Videowiedergabe maximal 15 Stunden – und nicht, wie bei den Geschwistermodellen, 17 Stunden – laufen, weitere Angaben zur Laufzeit und der konkreten Akkukapazität gibt es noch nicht.

"Killerfeature" fehlt

Die Kombination könne allerdings dafür sorgen, dass Nutzer, die derzeit ein älteres iPhone nutzen, zu einem neuen Modell greifen. Jedoch könnte der Umstand, dass bei der neuen Mobilfunkgeneration noch ein "Killerfeature" fehlt, wie es einst mobile Videos bei 4G waren, bedeuten, dass die Akzeptanz des neuen Standards noch etwas dauern wird. Dazu kommt, dass die Versorgung mit 5G noch eher mäßig ist. (red, 15.10.2020)