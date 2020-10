Die Wien-Wahl hat in einigen Bezirken die Karten neu gemischt, vieles bleibt aber beim Alten. Doch was merken Sie generell von der politischen Vertretung Ihres Bezirks?

Gleich 17 Bezirke werden von den Roten regiert.

Foto: der Standard

Bei der Wien-Wahl wurde nicht nur der Gemeinderat neu bestimmt, auch 23 Bezirksparlamente wurden gewählt. 15 Bezirke werden weiterhin von der SPÖ regiert. Zusätzlich konnten die Roten die Leopoldstadt und Simmering zurückerobern. Die ÖVP behält die Innere Stadt, Döbling und Hietzing. Die traditionell grüne Hochburg Neubau bleibt wie Währing weiterhin in der Hand der Grünen, hinzu kommt nun auch die vormals türkise Josefstadt.

Sichtbare Kommunalpolitik

Wie sehr sich die Arbeit der Bezirksvertretung bei den Bewohnern bemerkbar macht, ist von Bezirk zu Bezirk unterschiedlich. So sind der Ausbau von Radwegen, die Schaffung von Grünflächen, das Parkpickerl oder die Organisation von Kultur- und Straßenfesten mitunter sichtbare Initiativen in Bezirken.

Manche Wienerinnen und Wiener kennen ihre Vertretung außerdem nicht nur namentlich vom Stimmzettel, sondern auch von diversen Events, die in Grätzeln abgehalten werden, um Austausch zu ermöglichen. Wer in den Bezirksvertretungen das Sagen hat und wie die Kommunalpolitik dort gelebt wird, hat also oft eine direkte Auswirkung auf die Lebensqualität im Bezirk. User "Turbo Pascal" hat zum Beispiel den Eindruck, dass eine politische Umfärbung, wie sie im 18. Bezirk bereits im Jahr 2015 der Fall war, durchaus vieles verändern kann:

Auch User "Ernster Happel" scheint die Arbeit der Bezirksvertretung in Hietzing zu schätzen:

Wie nehmen Sie die Bezirksvertretung in Ihrem Bezirk wahr?

Welche Veränderungen haben Sie seit den letzten Wahlen bemerkt? Kennen Sie Ihre Bezirksvertretung aus persönlichen Gesprächen? Sind Sie mit dem Wahlergebnis in Ihrem Bezirk zufrieden? Haben Sie eine Vorzugsstimme gegeben? Haben Sie auf Bezirksebene anders gewählt als auf Gemeinderatsebene? Was wünschen Sie sich von Ihrer Bezirksvertretung? (mawa, 22.10.2020)