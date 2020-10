Noch am Donnerstag wird der Tennengau in der Corona-Ampel auf Rot gestellt, die Landesregierung reagiert auf die "dramatische Lage" bei den Neuinfektionen

Landesrätin Andrea Klambauer (Neos), Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz, Landeshauptmann Wilfried Haslauer, Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl (beide ÖVP) und Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn (Grüne) verkündeten die Maßnahmen. Foto: APA / Barbara Gindl

Salzburg – Das Land Salzburg setzt angesichts der stark steigenden Covid-19-Neuinfektionen im Bundesland weitere Maßnahmen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Im Tennengau (Bezirk Hallein) wird die Gemeinde Kuchl unter Quarantäne gestellt, das erst am Dienstag in Kraft getretene Verbot privater Feiern und Zusammenkünfte im Bezirk wird auf das ganze Bundesland ausgedehnt. Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) nennt die Corona-Situation in Salzburg "dramatisch", in zwei Wochen wäre das Bundesland an der "Grenze der Versorgbarkeit".

Tennengau auf Rot

Der Tennengau wird auf die Ampelfarbe Rot gestellt. Die Stadt Salzburg bleibt "knapp noch" gelb. Im unter Quarantäne gestellten Kuchl bleiben Warenzu- und -ablieferung zulässig, medizinisches und systemkritisches Personal darf ein- und ausreisen. Pendler, die auswärts oder in Kuchl arbeiten, dürfen nicht mehr in die Marktgemeinde ein- und ausreisen. In Kuchl soll es Ausgangsbeschränkungen geben, die Gastronomie dort bleibt geschlossen. Nachbarschaftshilfe und der Weg zum Einkaufen sollen von den Ausgangsbeschränkungen aber ausgenommen sein.

Bildungsampel auf Orange

Neu kommt hinzu, dass die Bildungsampel auf Orange gestellt wird. Damit werden im Tennengau, im Flachgau, im Pongau und in der Stadt Salzburg alle Schüler ab der 9. Schulstufe auf Homeschooling umgestellt. Im ganzen Bundesland wird eine Registrierungspflicht für die Gastronomie eingeführt. Zudem gilt in ganz Salzburg ein Veranstaltungsverbot, wenn es keine zugewiesenen Sitzplätze gibt – egal ob indoor oder outdoor –, zudem wird dort die Verabreichung von Speisen und Getränken verboten. Die Maßnahmen werden ab Samstag, 0 Uhr bis vorerst 1. November, 24 Uhr gelten. (APA, red, 15.10.2020)