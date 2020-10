In der Folge "Nachtgestalten" trifft "Die Chefin" Vera Lanz (Katharina Böhm, r.) auf Sophie Ackermann (Valerie Stoll, l.). Sie ist die Tochter des Mordopfers und scheint eine seltsame Beziehung zu ihrer Familie zu haben. Foto: ORF/ZDF/Michael Marhoffer

Wien – "Die Chefin" kehrt mit zehn neuen Folgen in den ORF zurück. Ab morgen, Freitag, ermittelt Kommissarin Vera Lanz alias Katharina Böhm immer freitags ab 20.15 Uhr in ORF 2. Den Auftakt macht "Nachtgestalten" mit Oliver Mommsen in einer Episodenrolle. Dabei bekommen es die Ermittler mit unstimmigen Zeugenaussagen zu tun.

In weiteren Episodenrollen sind etwa Manuel Rubey (13. November), Max von Thun (27. November) oder Ursula Strauss und Cornelius Obonya (11. Dezember) zu sehen. (APA, 15.10.2020)