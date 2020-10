Michael C. Hall spielte von 2006 bis 2013 Dexter Morgan, den Serienmörder mit dem guten Herz. Foto: ORF/Showtime

Gute Nachricht für alle "Dexter"-Fans: Michael C. Hall schlüpft wieder in die Rolle des Blutspritzer-Spezialisten Dexter Morgan, der im Dienste der Polizei in Miami bei der Aufklärung von Verbrechen half und dabei selbst zum Rächer wurde. "Dexter" lief acht Spielzeiten bis zum Serienfinale im Jahr 2013, das eine Fortsetzung offen ließ.

In der letzten Folge zieht Dexter den Stecker an der Lebenserhaltungsmaschine seiner Schwester Debra, wirft ihren Körper ins Meer und segelt dann in einen Hurrikan. Ganz am Ende ist Dexter als einsamer Holzfäller zu sehen, der sich eine neue Identität zugelegt hat. Das dürfte auch der Ausgangspunkt für die zehn neuen Folgen sein.

"Wir würden diesen einzigartigen Charakter nur wieder beleben, wenn wir einen kreativen Weg finden können, die der brillanten Originalserie wirklich würdig ist", sagte Gary Levine, Präsident für Unterhaltung beim US-Sender Showtime, der die mehrfach preisgekrönte Serie produzieren ließ. "Nun, ich freue mich, berichten zu können, dass die Produzenten Clyde Phillips und Michael C. Hall sie gefunden haben", sagte er einer Erklärung.

Showtime gab weder Hinweise auf die Handlung noch darauf, ob eine der anderen Hauptfiguren der Show zurückkehren würde. Als Starttermin für die zehn Episoden nimmt Showtime den Hebst 2021 ins Visier. (red, 15.10.2020)