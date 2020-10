Wie sieht Ihr persönliches Ranking aus? Foto: gettyimages/istockphoto/eclipse_images

Über Geschmäcker lässt sich angeblich nicht streiten – dabei macht es so viel Spaß. Aktuellen Anlass bietet netterweise das Magazin "Rolling Stone", das seine Liste der 500 besten Alben aller Zeiten überarbeitet und veröffentlicht hat. Auf den ersten drei Plätzen: "What's Going On" von Marvin Gaye, "Pet Sounds" von den Beach Boys und "Blue" von Joni Mitchell. Damit kann man einverstanden sein, muss man aber nicht. Dieser STANDARD-User präsentierte seine persönliche, weitaus differenziertere Top-Ten-Liste:

Wie würden Sie die "Rolling Stone"-Liste umsortieren?



Wer gehört für Sie nicht in die Top Ten? Wer gehört stattdessen hinein? Wie sieht Ihre persönliche Liste aus? (aan, 19.10.2020)