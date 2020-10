Hier spielt FC Red Bull Salzburg gegen Maccabi Tel Aviv. Foto: Reuters, Föger

Wien – Der Pay-TV-Sender Sky zeigt fünf der sechs Gruppenspiele von Red Bull Salzburg in der Fußball-Champions-League live und exklusiv als Einzelspiel. Wie Sky Sport Austria am Donnerstag bekannt gab, befinden sich darunter auch die beiden Schlager gegen Titelverteidiger Bayern München. Zusätzlich überträgt Sky alle Salzburger Auftritte in der Konferenzschaltung. Darunter auch die Partie bei Atletico Madrid am zweiten Spieltag, das exklusiv beim Streamingdienst DAZN gezeigt wird.

Zum Startschuss in die neue Saison in der "Königsklasse" treffen die Salzburger am kommenden Mittwoch (18.00 Uhr) in Wals-Siezenheim auf Lok Moskau. Als Co-Kommentator wird Alfred Tatar, ehemals Co-Trainer des russischen Spitzenclubs, im TV-Einsatz sein. Ex-Teamspieler Marc Janko analysiert die Begegnung im Studio. Auf die Bayern treffen die "Roten Bullen" am dritten und vierten Spieltag am 3. und 25. November. (APA, 15.10.2020)