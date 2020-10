Salzburg preschte mit massiven Maßnahmen vor, auch Innsbruck ist auf die Ampelschaltung vorbereitet. In Rohrbach ist man in Sorge wegen privater Partys

Nun ist es also so weit: Die Corona-Ampel wird zum ersten Mal für einige Bezirke auf Rot stehen. Welche Konsequenzen deswegen in den einzelnen Regionen gezogen werden, ist freilich unterschiedlich. Die Bundesländer können hier selbstständig reagieren – und haben dies zum Teil auch schon getan.

Massive Verschärfungen in Salzburg

Das Bundesland Salzburg preschte beispielsweise schon am Donnerstagvormittag vor – da war von roten Bezirken noch keine Rede – und präsentierte verschärfte Maßnahmen: Quarantäne für die Tennengauer Gemeinde Kuchl von Samstag bis zum 1. November, ein Verbot privater Feiern und Zusammenkünfte außerhalb des privaten Wohnbereiches im gesamten Bundesland, Heimunterricht für die Oberstufe im Tennengau, Flachgau, Pongau und in der Stadt Salzburg, Registrierungspflicht für die Gastronomie im gesamten Land und ein landesweites Veranstaltungsverbot – egal ob indoor oder outdoor – ohne zugewiesene Sitzplätze.

"Es ist absehbar, dass wir im Gesundheitsbereich bald an die Kapazitätsgrenzen stoßen werden. Wir haben die unbedingte Notwendigkeit, jetzt Maßnahmen zu setzen, um nicht in einen Lockdown zu gehen", sagte Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) zu den neuen Einschränkungen. Als Auslöser für die gestiegenen Zahlen gelten im Tennengau privat organisierte Feiern und Hochzeiten.

Folgt man den Berichten der Bezirkshauptmannschaft und der mit den Infektionen befassten Beamten, dann hat aber auch der passive Widerstand in der Bevölkerung zuletzt massiv zugenommen. Es werde in den sozialen Medien explizit aufgerufen, nicht zu kooperieren, beklagte sich auch Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz. Damit seien im Tennengau viele Personen positiv unterwegs, die sich aber nicht testen lassen wollten.

Rohrbach sieht keine Handhabe, Innsbruck ist vorbereitet

Im oberösterreichischen Bezirk Rohrbach hieß es vom Krisenstab, die meisten Infektionen würden im privaten Bereich erfolgen – und den könne man nun einmal nicht rechtskonform beschränken. Daher wisse man nicht, mit welchen Maßnahmen man auf rotes Ampellicht reagieren soll. Zwar habe man bereits mit Gemeinden geredet und im Einvernahmen beschlossen, etwa Chorproben abzusagen, aber eine rechtliche Regulierung, etwa was die Zahl von Veranstaltungsteilnehmern angeht, würde keinen Sinn machen, "so große Veranstaltungen haben wir nicht", heißt es aus dem Krisenstab. Was Schulen angeht, werde man abwarten, was die Schulampel anzeigen wird. Weil es derzeit aber keine Cluster gebe, die von Schulen ausgingen, hielte man derartige Maßnahmen nicht für sinnvoll, heißt es aus dem Krisenstab.

Ähnlich ist der Tenor in Wels. Was die Rotschaltung konkret bedeute, wisse man nicht, auch nicht, wie die Ampel am Abend tatsächlich schalten werde, heißt es aus dem Magistrat Wels. Aber dass es die Möglichkeit gebe, sei klar. Aufgrund der Infektionszahlen und einem Cluster in einem Altersheim habe man sich entschieden, die Maßnahmen rund um Seniorenheime zu verschärfen. Man wolle ein Betretungsverbot mit einigen Ausnahmen – auch Besucher sollen unter bestimmten Bedingungen noch rein dürfen – verhängen, müsse das aber noch mit dem Land abklären. Für Verschärfungen in Schulen sehe man keine Notwendigkeit.

Auch aus Wels heißt es, das große Problem sei der Privatbereich. Darauf würden 55 Prozent der Ansteckungen zurückgehen. Mangels rechtlicher Handhabe könne man den aber nicht regulieren.

In Innsbruck wollte man am Donnerstagnachmittag die mögliche Rot-Färbung noch nicht kommentieren. "Wenn die Entscheidung fix ist, sind wir vorbereitet", sagte eine Sprecherin von Bürgermeister Georg Willi (Grüne). Es habe intensive Vorarbeiten – auch in Abstimmung mit dem Land und dem Bund – gegeben. (neu, lhag, elas, 15.10.2020)