Tagesüberblick Coronavirus

11.928 Postings

Salzburger Gemeinde Kuchl wird unter Quarantäne gestellt, österreichweit 1.552 Neuinfektionen

Die Situation in Salzburg laufe völlig aus dem Ruder, in zwei Wochen wäre das Bundesland an der "Grenze der Versorgbarkeit". Neun Bezirke könnten heute Abend auf rot gestellt werden