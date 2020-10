Seit Mittwoch haben sie sich wieder lieb: 20 Balzstelzen bringen sich in trendgemäß zu kurzen und zu engen Hosen auf einem Schiff nach Kreta in Stimmung

Melissa Damilia ist die "Bachelorette" und suchte schon 2019 in "Love Island" auf RTL2 die große Liebe. Foto: RTL

"Ich will hier an meine Grenzen gehen", sagt die RTL-Bachelorette 2020, während sie sich im weißen Bikini über nasse Klippen wälzt. Geeichten Zusehern ist in der Sekunde klar: Nicht der drohende Absturz wird ihre härteste Grenzerfahrung werden. Sondern die 20 Balzstelzen, die sich nun in trendgemäß zu kurzen und zu engen Hosen auf einem Schiff nach Kreta mit zahlreichen Ouzo-Runden schon mal in Stimmung für das bringen, was die Bachelorettein den nächsten sechs Wochen erwartet.

Rouven etwa (31), Friseur aus Stuttgart, lässt sofort die Hosen fallen. "Arsch zeigen ist mein Markenzeichen." Den Penis würde er auch lüften, wäre der nicht zu klein, erklärt er. Moritz wiederum hat für die diesjährige Spielzeit von Tinder – Das Musical seinen Job gekündigt und schnellgneißt beim ersten Treffen mit der Bachelorette: "Deine Augen sind dunkel." Für Manuel, Deutschkubaner, spielt auch das keine Rolle: "Für mich sind alle Frauen Traumfrauen."

Das richtige Maß an Anspruchslosigkeit

Was in etwa das richtige Maß an Anspruchslosigkeit ist, um an der Bachelorette teilzunehmen. Sie heißt in dieser Saison Melissa Damilia und suchte schon 2019 im RTL-2-Format Love Island die große Liebe für zumindest vier Insta-Posts, turtelte drei Dates lang mit dem DSDS-Juror Pietro Lombardi und hatte irgendwas mit Richard Heinze aus der Trash-TV-Soap Köln 50667.

Sie ist also einiges Leid gewohnt, was ihr bei ihrem neuen Job als Bachelorette zugutekommt. Zumal auch sie sämtliche Ansprüche reduziert haben dürfte: "Ich suche einen Mann, der mir mal nen Stuhl hinschiebt. Ne Tür aufhält." Ein Glück, dass man als Zuschauer des Formats durchaus ähnlich genügsam ist. (Nana Siebert, 16.10.2020)

